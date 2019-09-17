Пожар на предприятии Eni. Фото: AudioMercados в Twitter

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Ракурс

В Италии в области Ломбардия на нефтеперерабатывающем заводе компании Eni 17 сентября прогремел взрыв, затем возник крупный пожар.

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ЧП произошло недалеко от администрации города Саннадзаро-де-Бургонди. Жители услышали грохот на предприятии около 6.35. Впоследствии на место происшествия прибыли пожарные, медики и полиция. Об этом 17 сентября сообщает РИА «Новости».

Спасательные службы отмечают, что ситуация находится под контролем и в результате происшествия пострадавших пока нет. Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, 14 сентября беспилотники атаковали один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco. В результате на НПЗ возник масштабный пожар.

Впоследствии в США заявили, что нефтеперерабатывающие заводы атаковали не только дронами. Установлено, что по предприятию выпустили по меньшей мере 20 ракет, однако не все из них достигли цели. Относительно атаки дронов, то американская разведка уверена, что беспилотные летательные аппараты принадлежат Ирану.