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Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи. Фото: Российская газета

Иран отказался проводить переговоры с Соединенными Штатами Америки

17 сен 2019, 10:59
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Иран не будет проводить переговоры с Соединенными Штатами Америки.

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Тегеран убежден, что не стоит проводить переговоры, поскольку Вашингтон сейчас оказывает максимальное давление на страну. Руководство государства уверено, что согласие сесть за стол переговоров США расценят как успех их внешней политики. Об этом заявил верховный руководитель Ирана Али Хаменеи, сообщает AP.

Ранее президент Ирана Хассан Роухани заявлял, что атака беспилотных летательных аппаратов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии — это «самозащита народа Йемена».

Напомним, 14 сентября беспилотники атаковали один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco. В результате на НПЗ возник масштабный пожар.

Впоследствии в США заявили, что нефтеперерабатывающие заводы атаковали не только дронами. Установлено, что по предприятию выпустили по меньшей мере 20 ракет, однако не все из них достигли цели. Американская разведка уверена, что беспилотные летательные аппараты принадлежат Ирану.

В июне иранский «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) заявил, что сбил своей ракетой американский разведывательный беспилотник, который находился в иранском воздушном пространстве. После этого США едва не начали войну против Ирана. Тогда глава КСИР Хоссейн Салами заявил, что страна готова к войне.


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