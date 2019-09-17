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Верховний керівник Ірану Алі Хаменеї. Фото: Российская газета

Іран відмовився проводити переговори зі Сполученими Штатами Америки

17 вер 2019, 10:59
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Іран не проводитиме переговорів зі Сполученими Штатами Америки.

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Тегеран переконаний, що не варто проводити переговори, оскільки Вашингтон наразі чинить максимальний тиск на країну. Керівництво держави впевнене, що згода сісти за стіл переговорів, США розцінять як успіх їхньої зовнішньої політики. Про це заявив верховний керівник Ірану Алі Хаменеї, повідомляє AP.

Раніше президент Ірану Хассан Роухані заявляв, що атака безпілотних літальних апаратів на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії це «самозахист народу Ємену».

Нагадаємо, 14 вересня безпілотники атакували один із найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco. Внаслідок цього на НПЗ виникла масштабна пожежа.

Згодом у США заявили, що нафтопереробні заводи атакували не лише дронами. Встановлено, що підприємству випустили щонайменше 20 ракет, однак не всі з них досягнули цілі. Щодо атаки дронів, то американська розвідка впевнена, що безпілотні літальні апарати належать Ірану.

У червні іранський «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР) заявив, що збив своєю ракетою американський розвідувальний безпілотник, який перебував в іранському повітряному просторі. Після цього США ледь не почали війну проти Ірану. Тоді глава КВІР Хоссейн Саламі заявив, що країна готова до війни.


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