Пожежа на підприємстві Eni. Фото: AudioMercados, Twitter

https://racurs.ua/ua/n126888-v-italiyi-progrymiv-vybuh-na-naftopererobnomu-zavodi-eni-pidpryiemstvo-u-vogni-foto.html

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В Італії в області Ломбардія на нафтопереробному заводі компанії Eni 17 вересня прогримів вибух, згодом виникла масштабна пожежа.

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Надзвичайна подія сталася неподалік адміністрації міста Саннадзаро-де-Бургонді. Мешканці почули гуркіт на підприємстві близько 6.35. Згодом на місце події прибули пожежники, медики й поліція. Про це 17 вересня повідомляє РІА «Новости».

Рятувальні служби відзначають, що ситуація знаходиться під контролем і внаслідок події наразі постраждалих немає. Причини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, 14 вересня безпілотники атакували один із найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco. Внаслідок цього на НПЗ виникла масштабна пожежа.

Згодом у США заявили, що нафтопереробні заводи атакували не лише дронами. Встановлено, що по підприємству випустили щонайменше 20 ракет, однак не всі з них досягнули цілі. Щодо атаки дронів, то американська розвідка впевнена, що безпілотні літальні апарати належать Ірану.