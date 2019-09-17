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Пожежа на підприємстві Eni. Фото: AudioMercados, Twitter

В Італії прогримів вибух на нафтопереробному заводі Eni, підприємство у вогні (ФОТО)

17 вер 2019, 12:01
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В Італії в області Ломбардія на нафтопереробному заводі компанії Eni 17 вересня прогримів вибух, згодом виникла масштабна пожежа.

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Надзвичайна подія сталася неподалік адміністрації міста Саннадзаро-де-Бургонді. Мешканці почули гуркіт на підприємстві близько 6.35. Згодом на місце події прибули пожежники, медики й поліція. Про це 17 вересня повідомляє РІА «Новости».

Рятувальні служби відзначають, що ситуація знаходиться під контролем і внаслідок події наразі постраждалих немає. Причини інциденту встановлюються.

Пожежа на підприємстві Eni. Фото: AudioMercados в Twitter

Пожежа на підприємстві Eni. Фото: AudioMercados в Twitter

Пожежа на підприємстві Eni. Фото: AudioMercados в Twitter

Нагадаємо, 14 вересня безпілотники атакували один із найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco. Внаслідок цього на НПЗ виникла масштабна пожежа.

Згодом у США заявили, що нафтопереробні заводи атакували не лише дронами. Встановлено, що по підприємству випустили щонайменше 20 ракет, однак не всі з них досягнули цілі. Щодо атаки дронів, то американська розвідка впевнена, що безпілотні літальні апарати належать Ірану.


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