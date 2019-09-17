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Ракурс
Перший електрокар від Mazda представлять на автосалоні в Токіо. Фото: YouTube

Перший електрокар від Mazda представлять на автосалоні в Токіо (ФОТО)

17 вер 2019, 11:32
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Перший електрокар від Mazda (Мазда) буде представлений під час домашнього автосалону в Токіо, який заплановано на кінець жовтня.

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Новинка від найбільшого автовиробника Японії отримає батарею ємністю 35,5 кіловат-годин і електромотор потужністю 142 кінські сили і 264 Нм крутного моменту. Швидше за все, мова йде про компактну міську модель, повідомляє «Мотор» з посиланням на Automotive News.

Очікується, що перший в історії компанії електрокар продаватимуть на внутрішньому ринку. Також не виключено, що новинку побачать автолюбителі Європи та Китаю.

Розробники намагаються тримати в секреті, що саме це буде за автомобіль. Тестову трансмісію тимчасово встановили на компактний кросовер CX-30, але в компанії встигли запевнити, що для автосалону буде підготовлена абсолютно нова модель.

Тестову трансмісію тимчасово встановили на компактний кросовер CX-30. Фото: Мотор

Джерело зазначає, що новинка буде побудована на власній архітектурі. У планах автогіганта в майбутньому налагодити випуск гібридів, що підзаряджаються.

Нагадаємо, що на початку вересня компанія Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) розсекретила перші зображення концепту серійного лифтбека EQS.

Джерело: Ракурс


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