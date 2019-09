Техніка ЗС Австралії. Фото: topwar.ru

Армія Австралії перейде на електричну бронетехніку у майбутньому.

Перехід на використання електричної військової техніки або бронетехніки з гібридними силовими установками дозволить Міністерству оборони Австралії йти в ногу з часом. Такий прогноз висловив королівський інженер-електротехнік і механік, який представляє підрозділ Future Land Warfare Branch Управління сухопутних військ майор Метью Вуд у статті The future of electric and hybrid technology, 17 вересня повідомляє «Популярная механика».

Фахівець відзначає, що електротехніка не так швидко старіє, як машини з двигунами внутрішнього згорання. Нові технології дозволять Австралії наздогнати інші країни, які вже давно розробляють електрокари.

Враховуючи географічну ізоляцію Австралії та величезні відстані всередині країни, я розумію, чому процес переходу на електромобілі йде так повільно, але якщо ми втратимо момент, то наздоганяти і надолужувати згаяне будемо довго і ціною великих витрат, — підкреслив експерт.

Вуд вважає, що бронетехніка на електродвигунах буде не такою вразливою та не буде залежати від поставок паливно-мастильних матеріалів. Також, на думку експерта, електрична техніка менш трудомістка в обслуговуванні. У своїй статті він звернувся до уряду Австралії й підкреслив необхідність якнайшвидшого переходу на електромобілі або як мінімум на машини з гібридними моторами.

Нагадаємо, у червні NASA випробувало електричний літак X-57 Maxwell. Пілот увімкнув електромотори літака, підключені до аеродромної мережі живлення. В агентстві проведеними випробуваннями залишилися задоволені.