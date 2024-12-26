Ухилянти на Закарпатті втікали за кордон, удаючи траурний кортеж із тілом загиблого військового

https://racurs.ua/ua/n202541-uhylyanty-na-zakarpatti-vtikaly-za-kordon-udauchy-traurnyy-kortej-iz-tilom-zagyblogo-viyskovogo.html

Ракурс

На Закарпатті чоловіки намагалися втекти за кордон, удаючи траурний кортеж із тілом загиблого військового.

.

За 18 тис. дол. двоє жителів області пообіцяли переправити через кордон двох військовозобов’язаних. Для цього вони вивісили на авто державний прапор і видавали себе за супровід похоронної процесії, повідомляє 26 грудня Держприкордонслужба.

Прикордонники викрили зловмисників, дочекалися завершення «процесії» та затримали їх.

Після викриття один із них спробував наїхати на наряд, а «клієнтам» наказав випригувати з авто. Попри це прикордонники затримали усіх порушників.