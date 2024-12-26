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Ракурс
Ухилянти на Закарпатті втікали за кордон, удаючи траурний кортеж із тілом загиблого військового

Ухилянти на Закарпатті втікали за кордон, удаючи траурний кортеж із тілом загиблого військового

26 гру 2024, 16:43
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На Закарпатті чоловіки намагалися втекти за кордон, удаючи траурний кортеж із тілом загиблого військового.


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За 18 тис. дол. двоє жителів області пообіцяли переправити через кордон двох військовозобов’язаних. Для цього вони вивісили на авто державний прапор і видавали себе за супровід похоронної процесії, повідомляє 26 грудня Держприкордонслужба.

Прикордонники викрили зловмисників, дочекалися завершення «процесії» та затримали їх.

Після викриття один із них спробував наїхати на наряд, а «клієнтам» наказав випригувати з авто. Попри це прикордонники затримали усіх порушників.

Джерело: Ракурс


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