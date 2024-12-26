Уклонисты на Закарпатье бежали за границу, замаскировавшись под траурный кортеж с погибшим военным

https://racurs.ua/n202541-uklonisty-na-zakarpate-bejali-za-granicu-zamaskirovavshis-pod-traurnyy-kortej-s-pogibshim-voennym.html

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На Закарпатті чоловіки намагалися втекти за кордон, удаючи траурний кортеж із тілом загиблого військового.

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За 18 тис. дол. двоє жителів області пообіцяли переправити через кордон двох військовозобов’язаних. Для цього вони вивісили на авто державний прапор і видавали себе за супровід похоронної процесії, повідомляє 26 грудня Держприкордонслужба.

Прикордонники викрили зловмисників, дочекалися завершення «процесії» та затримали їх.

Після викриття один із них спробував наїхати на наряд, а «клієнтам» наказав випригувати з авто. Попри це прикордонники затримали усіх порушників.