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Уклонисты на Закарпатье бежали за границу, замаскировавшись под траурный кортеж с погибшим военным

Уклонисты на Закарпатье бежали за границу, замаскировавшись под траурный кортеж с погибшим военным

26 дек 2024, 16:43
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На Закарпатті чоловіки намагалися втекти за кордон, удаючи траурний кортеж із тілом загиблого військового.


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За 18 тис. дол. двоє жителів області пообіцяли переправити через кордон двох військовозобов’язаних. Для цього вони вивісили на авто державний прапор і видавали себе за супровід похоронної процесії, повідомляє 26 грудня Держприкордонслужба.

Прикордонники викрили зловмисників, дочекалися завершення «процесії» та затримали їх.

Після викриття один із них спробував наїхати на наряд, а «клієнтам» наказав випригувати з авто. Попри це прикордонники затримали усіх порушників.

Источник: Ракурс


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