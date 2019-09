Техника ВС Австралии. Фото: topwar.ru

Армия Австралии перейдет на электрическую бронетехнику в будущем.

Переход на использование электрической техники или бронетехники с гибридными силовыми установками позволит Министерству обороны Австралии идти в ногу со временем. Такой прогноз высказал королевский инженер-электротехник, механик, который представляет подразделение Future Land Warfare Branch Управления сухопутных войск, майор Мэтью Вуд в статье The future of electric and hybrid technology, 17 сентября сообщает «Популярная механика».

Специалист отмечает, что электротехника не так быстро стареет, как машины с двигателями внутреннего сгорания. Новые технологии позволят Австралии догнать другие страны, которые уже давно разрабатывают электрокары.

Учитывая географическую изоляцию Австралии и огромные расстояния внутри страны, я понимаю, почему процесс перехода на электромобили идет так медленно, но если мы упустим момент, то догонять и наверстывать упущенное будем долго и ценой больших затрат, — подчеркнул эксперт.

Вуд считает, что бронетехника на электродвигателях будет не такой уязвимой и не будет зависеть от поставок горюче-смазочных материалов. Также, по мнению эксперта, электрическая техника менее трудоемкая в обслуживании. В своей статье он обратился к правительству Австралии и подчеркнул необходимость скорейшего перехода на электромобили или как минимум на машины с гибридными моторами.

Напомним, в июне NASA испытало электрический самолет X-57 Maxwell. Пилот включил электромоторы самолета, подключенные к аэродромной сети питания. В агентстве проведенными испытаниями остались довольны.