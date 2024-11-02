Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n200845-avstraliya-peredala-vsu-aviabomby-jdam-er-smi.html

Ракурс

Австралія відправила Україні авіаційні бомби JDAM-ER.

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Ці боєприпаси раніше були на озброєнні служби Королівських Військово-повітряних сил Австралії. Нещодавно австралійські військові вилучили з експлуатації авіабомби вагою 230 кг, які були виготовлені у 2021 році. Про це повідомило Australian Defence Magazine із посиланням на план Міноборони, який був оприлюднений 30 жовтня.

Зазначається, що принаймні частину цих бомб згодом передали Україні. Проте коли саме відправили це озброєння наразі невідомо.

Також ADMвказує, що перше відоме використання JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 у березні 2023 року. Тоді ЗСУ використали американські бомби.

Як відомо, Joint Direct Attack Munition (JDAM) — боєприпаси дальнього радіусу дії з GPS-наведенням, які виготовляє компанія Boeing. Під час падіння це озброєння розгортає крила, що дозволяє їй планерувати на відстань до 72 км і фактично втричі збільшує радіус дії. З дальністю до 72 км ці бомби мають схожий радіус дії з ракетами HIMARS, але більші бойові частини та нижчу вартість.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що США замовили сенсори, які нададуть американським авіабомбам з JDAM-ER України можливість уражати російські комплекси радіоелектронної боротьби. Відповідний контракт Пентагон уклав з компанією Scientific Applications and Research Associates

Джерело: Australian Defence Magazine