Австралія розглядає можливість відправки своїх військ в Україну. Фото:

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Військові з Австралії можуть прибути до України для участі в миротворчій операції.

Австралія відкрита для розгляду будь-яких пропозицій про розміщення її військових в Україні як частини міжнародної миротворчої операції. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Албанезе, пише Bloomberg.

Очільник австралійського уряду зазначив, що боротьба Канберри з Москвою полягає в захисті міжнародного права. Австралія продовжуватиме підтримку України у повномасштабній війні.

Ми підтримуємо народ України і президента Зеленського. Зараз ведеться дискусія про можливий миротворчий процес, і з точки зору мого уряду ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому, — наголосив він.

Як відомо, з початку повномасштабної війни Австралія вже виділила Україні понад 1,3 млрд австралійських доларів (808 млн дол. США) на військову допомогу. А загальна підтримка сягає вже 1,5 млрд дол.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий взяти участь у миротворчій місії в Україні — надіслати свої війська і авіацію для забезпечення мирної угоди.

Глава уряду Ірландії Міхал Мартін також наголосив на готовності Дубліна надавати допомогу Києву, в тому числі у вигляді миротворчих сил.

Джерело: Bloomberg