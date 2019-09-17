​Первый электрокар от Mazda представят на автосалоне в Токио. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n126887-pervyy-elektrokar-ot-mazda-predstavyat-na-avtosalone-v-tokio-foto.html

Ракурс

Первый электрокар от Mazda (Мазда) будет представлен во время домашнего автосалона в Токио, который запланирован на конец октября.

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Новинка от крупнейшего автопроизводителя Японии получит батарею емкостью 35,5 киловатт-часов и электромотор мощность 142 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента. Скорее всего, речь идет о компактной городской модели, сообщает «Мотор» со ссылкой на Automotive News.

Ожидается, что первый в истории компании электрокар будут продавать на внутреннем рынке. Также не исключено, что новинку увидят автолюбители Европы и Китая.

Разработчики стараются держать в секрете, что именно это будет за автомобиль. Тестовую трансмиссию временно установили на компактный кроссовер CX-30, но в компании успели заверить, что для автосалона будет подготовлена совершенно новая модель.

Источник отмечает, что новинка будет построена на собственной архитектуре. В планах автогиганта в будущем наладить выпуск подзаряжаемых гибридов.

Напомним, что в начале сентября компания Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) рассекретила первые изображения концепта серийного лифтбека EQS.