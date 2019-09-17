Вчені назвали фрукт, який уповільнює старіння. Фото: Institut Esthederm Украина

https://racurs.ua/ua/n126889-vcheni-nazvaly-frukt-yakyy-upovilnuie-starinnya-foto.html

Ракурс

Уповільнення старіння відбувається завдяки плодам архату (латинське Siraitia grosvenorii), стверджують китайські вчені. Цей фрукт сприяє регенерації клітин.

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Вчені провели експеримент над мишами і зафіксували, що вживання архату протягом 10 місяців змогло уповільнити процес старіння. Про це пише Food News із посиланням на опубліковану в The American Journal of Chinese Medicine роботу китайських вчених, передає Lenta.ru.

Вчені заявили, що ефект забезпечується посиленням функцій гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК) у червоному кістковому мозку, які є попередниками клітин крові.

Дослідники прийшли до висновку, що результати можуть бути справедливими і для людей. Вчені зазначають, що вживання архату може продовжити життя людини, завдяки впливу на стовбурові клітини організму.

Архат можна зустріти на обмеженій гористій території Таїланду і на півдні Китаю. У китайській народній медицині його використовують при застуді, сильному задушливому кашлі та теплових ударах, а також додають у різні страви для позбавлення від закрепів.

Нагадаємо, вчені виявили, що електронні сигарети пошкоджують стовбурові клітини і призводять до їхньої загибелі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці липня вчені досліджували прояви старіння у різних етнічних груп і виявили певні відмінності, в залежності від походження людей.