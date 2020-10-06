Лікар-косметолог Олена Перехрест. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/2443-filosofiya-krasy-likarya-kosmetologa-o-perehrest.html

Ракурс

В якому віці починати доглядати за шкірою обличчя? Які процедури робити у 20, 30, 40 років? Чи є сенс звертатися до лікаря-косметолога, якщо ви не плануєте витрачати на це забагато грошей? Чому злі люди раніше старішають?

Про це та багато іншого «Ракурс» поговорив з Оленою Перехрест, лікарем-дерматологом, косметологом вищої категорії, лікарем естетичної медицини.

Лікар-косметолог Олена Перехрест: вчити дитину доглядати за собою треба з дитинства

— Олено Василівно, кожна жінка прагне бути красивою. Краса у 20, 30, 40 вимагає різних жертв. З якого віку починати доглядати і як саме, коли звертатися до лікаря-косметолога?

Якщо дитина виховується правильно — це вже запорука її краси.

— Починати потрібно з дитинства, причому зі спорту, з постави. Річ у тім, що постава впливає і на положення голови, і на розвиток лицевого черепа. На щастя, сучасні батьки приділяють дітям більше уваги: стежать за харчуванням, станом зубів і прикусу. Якісне здорове харчування — дуже важлива частина розвитку дитини. І річ не лише в його очевидній користі для організму, який росте, а й у тому, що розвивається культура харчування, адже звички закладаються в дитинстві.

Якщо дитина виховується правильно — займається спортом, чистить зуби вранці та ввечері, їсть здорову їжу, — це вже запорука її краси. Мені подобається, як у Лопе де Вега: «Ви прекрасні, значить, ви благополучні». Адже краса — це непряма ознака здоров'я.

Батькам також важливо пам'ятати, що дитину вже з маленького віку слід захищати від сонця — одягати, використовувати сонцезахисний крем. І, знову-таки, привчати до правильної поведінки, адже якщо малюк перебуває на сонці постійно — це одне, його шкіра адаптована, а якщо він вийшов вперше за літній сезон і надовго — це вже опік, який надалі у когось програмує пігментацію, а у когось — і більш серйозні неопластичні процеси.

— Чи правда, що сонячні опіки накопичуються?

— Звичайно. У якийсь момент в організмі компенсаторний механізм ламається, і як наслідок може утворитися пухлина, наприклад.

Етапи догляду за собою: коли час іти до лікаря-косметолога

— Які основні етапи в догляді можна виділити залежно від віку? Коли час починати замислюватися про те, щоби відвідати лікаря-косметолога? Ми звикли вважати, що у 20 років достатньо захисту і зволоження...

— Це так. Очищення, зволоження, антиоксидантні сироватки — з вітаміном C, наприклад, зараз є великий вибір. Якщо шкіра проблемна, то призначаються відповідні процедури у лікаря-косметолога.

Вже у 30 років варто підібрати щось суттєвіше. Комусь підійдуть засоби з ретиноїдами, комусь — з гіалуроновою кислотою, альфа-гідроксидними кислотами, пептидами, що мають зволожувальну, живильну, омолоджувальну дію.

Після 30 час замислюватися про процедури догляду, що не завадять нікому. Такі процедури позбавляють набряклості, розслаблюють м'язи, що перебувають у тонусі, в тому числі м'язи-депресори, які стягують обличчя донизу, роблячи його напруженим і похмурим. Здавалося б, нічого такого не зробили, але таким чином відстрочено появу нових зморщок, а клієнт вийшов з процедури красивішим. Це вже запорука того, що якась зморшка не заклалася. Тому якщо є можливість, бажано з 30 років вводити щадні профілактичні, зволожувальні, живильні процедури у лікаря-косметолога. Можна починати ботулотоксин — не просто прибрати існуючу зморшку, але й запобігти появі заломів шкіри, які потребуватимуть додаткового лікування.

40 років — це найчастіший вік, коли жінки й чоловіки приходять до лікаря-косметолога.

З віком підходи змінюються: люди вже не так бояться зморщок, як їх засмучує овал обличчя, що поплив. Тому після 40 років ми не лише розслабляємо, але також заповнюємо і підтягуємо. Тобто в хід ідуть ботулотоксини, філери, нитки, апаратна косметологія. 40 років — це найчастіший вік, коли жінки й чоловіки приходять до лікаря-косметолога.

У 20, 30 років багато процедур не протипоказані, але й абсолютно не обов'язкові — за умови, що обличчя виглядає гармонійно. Але буває і так, що хочеться додати гармонії в рисах — для цього достатньо зовсім трошки підкоригувати філером, щоб людина почувалася впевненою.

— Але ж це суто зовнішність, не здоров'я...

— Так, тут ідеться не про те, щоби прибрати ознаки старіння, а про те, щоб гармонізувати зовнішність: підправити носик, наприклад, вирівняти горбочок. Це просто про естетику, для якої далеко не завжди слід вдаватися до пластичної хірургії. Звичайно, якщо лікар-косметолог впоратися не може, обсяг роботи завеликий, то доведеться вдатися до допомоги пластичного хірурга. Вже не знаю, на жаль чи на щастя, зараз дуже сильно зустрічають по зовнішньому вигляду.

— Але ж так було завжди.

— Зараз усі дуже пильно один одного розглядають, напевно, тому, що дуже багато інформації про естетичну медицину. Дедалі більшає людей, які знаються на її тонкощах. Мабуть, люди вже задовольнили всі свої базові потреби й почали більше уваги приділяти нюансам, прагнуть ідеалу.

— Це ще й наші підходи. Наприклад, скандинавські жінки не переймаються щодо цього, мало хто ходить до лікарів-косметологів, там зовсім інше ставлення.

— Дійсно, у них інша культура, ймовірно, у них по-іншому виховані чоловіки. Ну і, напевно, вони живуть в умовах меншої конкуренції. Там це не заведено, але у нас — так. Багато жінок у віці, розуміючи, що стану абсолютного здоров'я їм вже не досягти, хочуть принаймні якомога довше залишатися красивими.

Послуги лікаря-косметолога: вартість і доцільність

Не варто приходити до клініки й питати в адміністратора, скільки коштує певна процедура. Треба прийти до лікаря-косметолога й озвучити проблему.

— А якщо людина обмежена в коштах, чи є сенс звертатися до лікаря-косметолога?

— Завжди можна підібрати якісь варіанти. На будь-який бюджет. Не варто приходити до клініки й питати в адміністратора, скільки коштує певна процедура. Треба прийти до лікаря-косметолога й озвучити проблему, яка турбує. Наприклад, людина розглядає зморшки навколо очей і призначила сама собі ін'єкції ботоксу. Але цей метод може бути протипоказаний — наприклад, якщо є схильність до набряків. Тільки досвідчений лікар підбере оптимальний метод лікування зморщок.

Як знайти хорошого лікаря-косметолога

— Якщо хтось шукає лікаря-косметолога, але немає достатніх рекомендацій, на що звернути увагу, щоб не потрапити в руки непрофесіонала чи просто непорядної людини?

— Варто звернути увагу на те, чи є у лікаря-косметолога ліцензія. Можна поцікавитися освітою. Соромитися не слід. Сьогодні багато хто займається тим, чим не має права займатися, — і навіть не соромиться. То чому ж ви маєте турбуватися, коли запитаєте про освіту та досвід роботи лікаря? Досвідчений фахівець з гордістю про це розповість. А хто закінчив двомісячні курси...

Я б радила починати з чогось простого — можливо, мезотерапії, озону. Можна запитати лікаря-косметолога, як він бачить конкретний випадок, як планує вирішувати проблему, попросити розписати повний комплекс. Буде вже зрозуміло, наскільки людина обмежена, наскільки володіє методиками. Адже на сьогодні багато хто пройшов курси з ін'єкцій і опанував тільки цей метод. Це буде односторонній підхід, в той час як для вирішення багатьох проблем є сенс комбінувати техніки. Іноді можна взяти не два шприци філера, а один, десь взяти меншу дозу ботулотоксину, а потім скомбінувати з нитками або з лазерним шліфуванням, і ще зі SMAS-ліфтингом — і вийде природний результат.

— Ви за освітою дерматовенеролог. Як ви вважаєте, косметологом повинна працювати людина з вищою медичною освітою?

— По-перше, має бути лікарське мислення. Коли ти працюєш дерматологом, то маєш знати гінекологію, гастроентерологію, ендокринологію та ревматологію. І багато дерматологічних захворювань, навіть стани шкіри ти розглядаєш крізь призму загального здоров'я пацієнта, оскільки маєш клінічне мислення. Точно так само і в косметології: один з моїх вчителів казав, що лікарі-косметологи дивляться на шкіру навіть уважніше за дерматологів. Вони повинні вдаватися в усі нюанси, аналізувати, з якими внутрішніми захворюваннями може бути пов'язана проблема.

Ось історія з життя: одній пацієнтці, яка ходила до мене понад п'ять років, одного разу я поставила діагноз базальноклітинний рак шкіри. Новоутворення видалили, все пройшло нормально. І ось вона приїхала до мене і каже: «Зніміть мені судину на обличчі». Якби це був просто косметолог без медичної освіти, він би взяв наявний судинний лазер і почав би стріляти в нове, що зароджується, вогнище базальноклітинного раку, що могло би спричинити швидший розвиток захворювання. Новоутворення було видалено, діагноз підтвердився на патогістологічному дослідженні.

— Щодо роботи лікаря-косметолога існує чимало негативної інформації, страхів і забобонів.

— Здебільшого це від безграмотності, хоча є речі, з якими дійсно дуже важливо не переборщити. Захопленість філерами, наприклад, — це переповнені обличчя. Жир легкий — вода важка. Гіалуронова кислота тягне на себе воду. Тому дуже важливо знати міру, розуміти, де, скільки, на якому рівні, якої щільності ввести препарат гіалуронової кислоти, щоб обличчя не виглядало одутлим.

Ще трапляються випадки, коли слабохарактерні лікарі-косметологи піддаються наполегливим проханням пацієнта. Наприклад, пацієнт показує зморшку і каже: вколи мені сюди. Доктор може розповісти, як правильно зробити, але клієнт стоятиме на своєму: вколи сюди і все тут.

— А ви що робите, коли пацієнт наполягає?

— Дію дуже акуратно. Можливо, десь під зморшку уколю, але постараюся так перемістити тканини, щоби все було правильно. Наше завдання — розподілити філер так, щоби тканина, яка спустилася, піднялася. Іноді пацієнти не розуміють: мовляв, у мене проблема тут, а ви мені колете у скронево-вилицеву зону. Але ж я знаю, що потрібно витягнути тканину, а не зробити «хом'яка, який набрав за щоки зерна». Одного разу до мене прийшла жінка, якій підняли куточки рота, але зробили це локально, не дбаючи про загальну картину. Вона скаржилася на те, що у неї начебто цукерка за щокою. А треба було просто трохи по-іншому розподілити препарат.

— Яким ризикам піддає себе клієнт, звернувшись не до лікаря-косметолога, а до «хорошої дівчини», що робить уколи краси вдома, у вільний від основної роботи час?

— Наприклад, минулого року прийшла дівчина з ускладненням — ішемією, не знаю, хто її так вколов (доктор, що виконала процедуру, наповнивши їй губи філером, слухавку не брала). Дівчину відновлювали три лікарі-косметологи, я була серед них. Кожен використовував для лікування цієї жертви власні препарати та інші ресурси. Розвивався некроз губи і кінчика носа. Доктори рятували обличчя дівчинки, яка, до речі, жила в гуртожитку, накопичила грошей «на губи», але більше не мала коштів на відновлення... Причому у неї свої губи чудової форми, з правильними пропорціями. На щастя, все закінчилося добре.

— Ви постійно відвідуєте конференції, курси, хоча маєте величезний досвід. Це потрібно кожному лікареві-косметологу?

— Галузь дуже швидко розвивається. Диспорт, наприклад, з'явився в нашій країні у 2001 році, я його колю з 2002 року. Тобто це той самий диспорт, але якісь нюанси його застосування з'являються постійно. Ми всі прагнемо, щоб обличчя виглядало гармонійнішим, щоби втручання було менш помітним. Тобто попри досвід, конференції все одно варто відвідувати. Завжди цікаво послухати інших лікарів-косметологів, плюс з'являються нові лінійки препаратів: окремо для губ, для об'ємного моделювання чи для дрібних зморщок. Після конференцій дуже важливим і корисним є особисте спілкування з колегами, всі обговорюють свої результати, діляться досвідом.

Краще зберегти якусь зморшку, яка надає жвавості, але отримати природний результат. Філери, що випирають на обличчі, відволікають співрозмовника більше, ніж зморшки.

Я своїм пацієнтам кажу: «Я роблю інтелігентні і природні обличчя». Тобто так, щоб людина, дивлячись на вас, не думала: «Що з нею таке? Що вона з собою робить? Що вона намагається продемонструвати, що в неї за вираз обличчя?». Краще зберегти якусь зморшку, яка надає жвавості, але отримати природний результат. Тому що філери, які випирають на обличчі, відволікають співрозмовника більше, ніж зморшки. Все має виглядати натурально, а процедури повинні бути безпечними й не мати наслідків. Бувають, звичайно, запити у людей до лікаря-косметолога...

Чоловіки не замовляють ані намальовані брови, ані татуаж, ані «качині губки». Це тенденції в моді.

Лікар-косметолог — про моду на неприродні риси обличчя і недооцінених жінок

— Наприклад, якщо чоловікам хочеться, щоб супутниця виглядала...

— А чоловікам зазвичай хочеться, щоб супутниця виглядала природно.

— Правда? А звідки беруться ці «качині губки», підкреслені вилиці?

— Це мода. Чоловіки не замовляють ані намальовані брови, ані татуаж, ані «качині губки». Це тенденції в моді. Жінка після першого уколу бачить, що все вийшло природно і красиво. Минуло півроку. Зараз дуже якісні філери, вони іноді тримаються понад півроку. Це залежить від обміну речовин, у когось за півроку розсмоктався, у когось за два роки, але пацієнтка лікаря-косметолога вирішила, що півроку вона нічого не робила — треба терміново щось вкласти в себе.

Біда в тому, що багато хто таким чином сподівається вирішити свої проблеми в житті. І, на жаль, річ навіть не в жінках: наші чоловіки часто-густо не дають нам можливості почуватися впевнено.

— Ви як лікар-косметолог маєте можливість оцінити ставлення до себе жінок у нас і за кордоном. Є якісь особливості?

Наші лікарі дуже високого рівня і роблять те, чого не роблять закордонні колеги. Там це не настільки має попит.

— Коли ми були на навчанні в Італії, практично кожна пацієнтка казала: «Тільки не збільшуйте мені губи, залиште мені моє обличчя». Тобто вони бояться сильно змінитися, вони радше залишать зморшку, ніж змінюватимуть свою зовнішність радикально.

— Вони просто намагатимуться продовжити свою молодість?

— Це не стільки продовження молодості, скільки гармонізація зовнішності, але вони намагаються робити це природніше. Вони дуже економлять на собі, наші лікарі працюють набагато більше і виконують набагато більше естетичних процедур. Я впевнена, що у Швейцарії, Німеччині, Франції дуже велика кількість пацієнтів лікарів-косметологів — з України, Росії, інших країн СНД.

Дивлячись на європейок, розумієш, що в них трохи інші пріоритети. Лідерами зі споживання послуг лікарів-косметологів там є саме ми, Східна Європа. Якось на навчанні я поставила запитання європейському докторові: «Як ви бачите в цьому конкретному випадку фул-фейс, тобто повністю зроблене обличчя? Лоб, очі, губи, шия». Йшлося про ботулотоксин. Він відповів: «У нас так рідко пацієнтки просять зробити все — це дорого».

Водночас наші дівчата хочуть, щоби все було ідеально. Більше з тим, коли починаєш вивчати їхні долі, не перестаєш дивуватися: вона може приїхати до лікаря-косметолога на метро, збиратиме півроку, але зробить коштовну процедуру, оскільки вважає, що для неї це важливо. Європейка такого не зробить, хіба що дуже багата. Тому й лікарі наші дуже високого рівня і роблять те, чого не роблять закордонні колеги. Там це не настільки має попит.

Профілактика старіння обличчя — поради лікаря-косметолога

Злість дуже старить. Коли ви спокійні, умиротворені, м'язи-депресори теж розслабляються і обличчя стає молодшим.

— Ви ж як досвідчений лікар-косметолог, напевно, багатьох пацієнтів ведете не один рік? Як ви ставитеся до фрази «З віком людина має те обличчя, на яке заслуговує»?

— Так, є чимало пацієнтів, яких я знаю багато років, і з цим твердженням я абсолютно згодна. Почнемо з найпростішого: скільки людина спить, що їсть, п'є, про що і як думає. Адже насправді старість у голові — це перше. А по-друге, злість дуже старить. Коли ви спокійні, умиротворені, м'язи-депресори теж розслабляються і обличчя стає молодшим. Тому що ці м'язи, наприклад, на шиї, немовби стягують обличчя донизу. Коли кажуть, що людина «осунулася» — це гіпертонус м'язів-депресорів. А ось зморшки усмішки біля очей, навпаки, прикрашають. З віком нас не стільки хвилюють самі зморшки, скільки птоз (опущення) обличчя. Тому краще усміхатися, це покращує овал і прикрашає.

Окремий важливий момент — правильне харчування. Треба також стежити, щоб не було великих коливань ваги, адже коли людина сильно худне, обличчя обвисає і при подальшому наборі ваги вже не піднімається. Тому люди, які постійно перебувають в одній вазі, виглядають краще.

Спорт не можна замінити нічим.

Заняття спортом сприяють синтезу соматотропного гормону, який виробляється у високій концентрації в маленьких дітей, а у дорослих знижується. Цей гормон стимулює синтез колагену, сприяє підтримці рівня м'язової маси, запобігає розвитку остеопорозу. Спорт покращує мікроциркуляцію у всьому організмі, прискорює метаболізм, знижує ймовірність розвитку злоякісних утворень. Спорт не можна замінити нічим.

— А горезвісні два літри води на день?

— 30 мл на 1 кг ваги. Я випиваю щонайменше чотири склянки теплої води до сніданку. Не треба нічого додавати — ні мед, ні лимон. Потім, протягом дня — можна. А з ранку пийте літр чистої води: це допомагає промити шлунково-кишковий тракт, забезпечує нормальну роботу нирок — головного видільного органу, що фільтрує кров. Вода потрібна для нормальної роботи всіх внутрішніх органів, ну і стакан — для шкіри.

— Послуги лікаря-косметолога доволі дорогі для пересічної людини. Чи може регулярний домашній догляд хоч трохи їх замінити?

— У мене є приклади з життя. Одна моя подруга не може собі дозволити багато чого, але вона щовечора робить японську зарядку, масаж обличчя, ми підбираємо правильні креми — і є результат. Їй вже за 50, і я можу порівняти її з іншими пацієнтами. Регулярний догляд, навіть самостійний — дає результат.

Коли зустрічаєш людину без хобі, без захоплень — це видно.

— Людям, у яких в найближчому майбутньому не планується коштів на спеціальний догляд, є сенс прийти на консультацію до лікаря-косметолога?

— Так, можна підібрати догляд і досягти результату. Навіть якщо в мас-маркеті підібрати крем, лімфодренуючий масажер — це коштує недорого. Можна знайти зарядку для обличчя в інтернеті... Як і щоденна зарядка для тіла — завжди буде результат, якщо займатися регулярно.

Ще дуже важливо мати хобі — музика, малювання, танці. Це задоволення, що сприяє виділенню «гормону радості» — серотоніну. Це приносить задоволення. Коли зустрічаєш людину без хобі, без захоплень — це видно.

Генетика, безумовно, важлива надзвичайно. Але спосіб життя теж сильно впливає на те, як ми виглядаємо, на стан здоров'я. Цікаво, що багато людей з хронічними захворюваннями, які змушені дотримуватися певних правил, доживають до глибокої старості набагато здоровішими, ніж ті, хто був здоровий усе життя, адже вони завжди відповідально ставилися до свого здоров'я.

Лікар-косметолог — про чоловічу косметологію

Клієнтами лікарів-косметологів стають найчастіше одружені чоловіки, їх приводять дружини. Але загалом чоловіки себе люблять, вони вважають, що у них все нормально.

— Італійці, наприклад, дуже стежать за собою, фарбують волосся, ходять до лікарів-косметологів. А як із цим у нас?

— У нас клієнтами лікарів-косметологів стають найчастіше одружені чоловіки, їх здебільшого приводять дружини. Коли я кажу, що буде боляче, вони відповідають: «Дружина сказала, додому не пустить, поки не зроблю». Приблизно в 70% випадків чоловіків приводять дружини.

— На які муки прирікають дружини наших чоловіків...

— Не насильно, але вони хочуть їх прикрасити. Наші жінки дуже дбайливі, набагато більше за європейок. Вони завжди простежать, як чоловік харчується, чи п'є вітаміни, чи здає регулярні аналізи. Ще й заженуть на укольчики, щоб добре виглядав.

— Що роблять чоловіки?

— Найчастіше чоловіки приходять до лікаря-косметолога на так звані непомітні процедури. Дуже популярним є, наприклад, SMAS-ліфтинг на апараті Альтера, тобто зробив і пішов. Їх не хвилюють зморшки на лобі, вони більше дбають про загальний тонус, про те, як виглядає обличчя на фотографії, іноді — в екрані телевізора. Але загалом чоловіки себе люблять, вони вважають, що у них все нормально.

Про подорожі

— Ви багато подорожуєте, і не лише в Європу на конференції лікарів-косметологів, а й у гори, зокрема в Тибет. Що для вас гори?

— Це перезавантаження, можливість почути себе. Саме там, у горах, найкраще можна відчути найчистішу енергію Ци, якої ти спочатку очищуєшся, а потім наповнюєшся. Хотілося б ходити в гори частіше, але так важко буває вирватися з соціуму... Для мене такі поїздки надзвичайно важливі, я отримую від них набагато більше задоволення, ніж від інших видів відпочинку. Якщо я їду на відпочинок «все включено», то для мене це насамперед спілкування з дочкою, яку я не візьму поки що в гори, спокійне читання. Звичайно, коли дочка виросте, сподіваюся, що вона ходитиме зі мною.

Найкращий спосіб набути досвіду — це подорожі, можливість познайомитися з різними культурами. Мені сподобався, наприклад, підхід японців до їжі: вони їдять потрошку, але найголовніше — різноманітність. У тибетців мене захоплює їхня філософія. Як сказав Далай-лама, «світові не потрібно багато геніїв — світові потрібні миротворці», тобто люди, які гармонізують цей світ, а не прагнуть довести свою перевагу. У фінів мені сподобалася аскетичність. У них досить суворі умови життя, вони дуже економні, їх невелика кількість, водночас вони організовані. Ти бачиш, що чим складніше у людей життя, тим більше вони дисципліновані, можуть багато чого досягти. Як тільки багато дано — людина розслабляється.

Взагалі вчитися варто у всіх. У французів — вміти насолодитися кожним моментом життя, красиво жити. В італійців — веселитися і радіти спілкуванню. У німців — акуратності, педантизму, у японців — раціональності.