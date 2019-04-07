Натуральні засоби для красивих губ

https://racurs.ua/ua/2322-naturalni-zasoby-dlya-puhkyh-i-krasyvyh-gub.html

Ракурс

Красиві, яскраві, пухкі губи — мрія будь-якої жінки. Щоб отримати бажане, багато хто йде на уколи краси чи лягає під скальпель пластичного хірурга.

Але існують натуральні засоби, які допоможуть домогтися косметичного ефекту. І хоча ваші губи не стануть набагато більшими, ці засоби безпечніші і корисніші за сумнівні препарати в салонах краси і хірургічне втручання.

Кориця

Ця спеція здавна використовується для стимулювання кровотоку в шкірі. Можна використовувати олію кориці або приготувати скраб для губ, змішавши порошок кориці з кокосовою олією. Таку суміш наносять на губи і масажують їх протягом п'яти хвилин.

Застосовувати скраб слід обережно, спробувавши його на невеличкій ділянці шкіри: алергічна реакція на корицю і кокосову олію зустрічається доволі часто.

Гвоздична олія

Гвоздика має стимулюючі властивості, які роблять її схожою на корицю, але вона не викликає алергії.

Гвоздика діє злегка подразнюючи шкіру губ і викликаючи приплив крові до цієї ділянки. Губи стають яскравішими і більш пухкими.

Каєнський перець

Цей вид перцю цінують за легке поколювання, яке він викликає на губах. Діє він так само, як кориця і гвоздика, але використовувати його у скрабі краще не більш як на кінчику ножа.

Каєнський перець також має потужну протизапальну властивість, загоюючи дрібні ранки на шкірі.

Вітамін Е

Масляний розчин вітаміну Е можна придбати в аптеці. Ця речовина зволожує, пом'якшує шкіру губ, робить їх більш доглянутими і привабливими.

При використанні вітаміну Е відразу після коричного скраба ефект пухких губ протримається довше.

Імбирний порошок

Змішайте порошок імбиру з кокосовою чи оливковою олією, акуратно помасажуйте губи протягом хвилини. Потім залиште суміш на губах на 3–5 хвилин, змийте.

Якщо печіння імбиру вам неприємно, краще змити маску відразу.

Олія м'яти

Ефірна олія перцевої м'яти викликає розширення судин. Для більшого ефекту її можна змішати з будь-яким з інгредієнтів: корицею, імбиром, гвоздикою. Легке відчуття прохолоди прибере печіння від спецій, а губи стануть більшими.

Бджолиний віск

Розтопивши столову ложку бджолиного воску, додайте в нього будь-яку базову олію (оливкову, мигдальну чи іншу), вітамін Е, корицю, кілька крапель м'ятної олії. Влийте суміш у баночку або тюбик від помади, дайте застигнути.

Такий натуральний бальзам не тільки збільшить губи, а й забезпечить їм натуральний догляд.

Підготувала Ірина ГАРЧЕНКО