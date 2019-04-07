Натуральные средства для красивых губ

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Ракурс

Красивые, яркие, пухлые губы — мечта любой женщины. Чтобы заполучить желаемое, многие решаются на уколы красоты или ложатся под скальпель пластического хирурга.

Но существуют натуральные средства, которые помогут добиться косметического эффекта. И хотя ваши губы не станут намного больше, эти средства безопаснее и полезнее, чем сомнительные препараты в салонах красоты и хирургическое вмешательство.

Корица

Эта специя издавна используется для стимулирования кровотока в коже. Можно использовать масло корицы или приготовить скраб для губ, смешав порошок корицы с кокосовым маслом. Такую смесь наносят на губы и массируют их в течение пяти минут.

Применять скраб стоит осторожно, попробовав его на небольшом участке кожи: аллергическая реакция на корицу и кокосовое масло встречается довольно часто.

Гвоздичное масло

У гвоздики есть стимулирующие свойства, делающие ее похожей на корицу, но она не вызывает аллергии.

Гвоздика действует слегка раздражая кожу губ и вызывая прилив крови к этому участку. Губы становятся ярче и более пухлыми.

Кайенский перец

Этот вид перца ценят за легкое покалывание, которое он вызывает на губах. Действует он так же, как корица и гвоздика, но использовать его в скрабе лучше не больше чем на кончике ножа.

Кайенский перец также обладает мощным противовоспалительным свойством, заживляя мелкие ранки на коже.

Витамин Е

Масляный раствор витамина Е можно приобрести в аптеке. Это вещество увлажняет, смягчает кожу губ, делает их более ухоженными и привлекательными.

При использовании витамина Е сразу после коричного скраба эффект пухлых губ продержится дольше.

Имбирный порошок

Смешайте порошок имбиря с кокосовым или оливковым маслом, аккуратно помассируйте губы в течение минуты. Затем оставьте смесь на губах на 3–5 минут, смойте.

Если жжение имбиря вам неприятно, лучше смыть маску сразу.

Мятное масло

Эфирное масло перечной мяты вызывает расширение сосудов. Для большего эффекта его можно смешать с любым из ингредиентов: корицей, имбирем, гвоздикой. Легкое ощущение прохлады уберет жжение от специй, а губы станут больше.

Пчелиный воск

Растопив столовую ложку пчелиного воска, добавьте в него любое базовое масло (оливковое, миндальное или другое), витамин Е, корицу, несколько капель мятного масла. Влейте смесь в баночку или тюбик от помады, дайте застыть.

Получившийся натуральный бальзам не только увеличит губы, но и обеспечит им натуральный уход.

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО