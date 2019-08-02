Сколько стоит увеличение грудей в Украине

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Пластическая операция — доступный способ получить формы мечты. С помощью маммопластики можно добиться идеального размера бюста. Сегодня это одна из самых популярных операций в мире. В Украине с каждым годом растет число девушек, которые обращались к пластическому хирургу, чтобы улучшить свою внешность.

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Сколько стоит операция в нашей стране? От чего зависит стоимость? Когда нужно обратиться к хирургу? Эти вопросы мы задали ведущему пластическому хирургу Украины Светлане Работенко.

От чего зависит цена проведения операции

Стоимость увеличения молочной железы зависит от нескольких факторов:

выбранной клиники, уровня предоставляемого сервиса. Сколько дней пациент будет находиться в клинике, какие условия, питание;

квалификации и опыта пластического хирурга. К востребованному специалисту всегда идет запись наперед. Перед тем, как решиться на операцию, стоит прийти на индивидуальную консультацию. На встрече можно обсудить все нюансы предстоящего вмешательства, задать интересующие вопросы.

типов имплантатов. Некоторые клиники работают по системе «все включено». Тогда в цену вмешательства включены имплантаты, в некоторых клиниках они оплачиваются дополнительно. Цена зависит от фирмы-производителя. Светлана Работенко работает с имплантатами от мировых производителей — фирм POLYTECH, Allergan.

Стоимость операции стартует от 5000 евро.

Показания для увеличения груди

Операция по увеличению груди проводится по эстетическим и медицинским показаниям. Среди них можно выделить:

неудовлетворенность размером, формой бюста;

постлактационный птоз — потеря формы молочной железы, провисание после беременности и грудного вскармливания;

значительная видимая асимметрия — в некоторых случаях разница между молочными железами может достигать одного размера;

возрастные изменения, связанные с птозированием кожи.

Противопоказания

Увеличение молочной железы, как и любое другое оперативное вмешательство, предполагает ряд противопоказаний.

Пластический хирург Светлана Работенко не рекомендует проведение операции девушкам до 18 лет, так как грудь еще окончательно не сформировалась.

Маммопластика не рекомендуется при наличии тяжелых хронических заболеваний сердечно-легочной системы, нарушениях свертываемости крови, онкологии.

Реабилитационный период

Полное восстановление длится 3‒4 недели, но все индивидуально.

Увеличение груди всегда проводится под общим наркозом. Зачастую используется современный ингаляционный наркоз. В стационаре пациентка находится 1 сутки. Затем едет домой с рекомендациями. Первые дни девушка может испытывать тяжесть в грудной клетке, крепатуру, как при занятиях спортом.

Важный этап реабилитационного периода — ношение специального компрессионного белья. Его рекомендуется носить 2 недели не снимая, а затем надевая только ночью.

Есть ограничения, которые касаются занятий спортом, посещения саун, бань, бассейна. Все это можно делать спустя 2 месяца после маммопластики.