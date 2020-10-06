Врач-косметолог Елена Перехрест. Фото: Facebook

https://racurs.ua/2443-filosofiya-krasoty-vracha-kosmetologa-e-perehrest.html

Ракурс

В каком возрасте начинать ухаживать за кожей лица? Какие процедуры делать в 20, 30, 40 лет? Есть ли смысл обращаться к врачу-косметологу, если вы не планируете тратить на это целое состояние? Почему злые люди раньше стареют?

Об этом и многом другом «Ракурс» поговорил с Еленой Перехрест, врачом-дерматологом, косметологом высшей категории, врачом эстетической медицины.

Врач-косметолог Елена Перехрест: учить ребенка ухаживать за собой нужно с детства

— Елена Васильевна, каждая женщина стремится быть красивой. Красота в 20, 30, 40 требует разных жертв. С какого возраста начинать ухаживать и как именно, когда обращаться к врачу-косметологу?

Если ребенок воспитывается правильно — это уже залог его красоты.

— Начинать нужно с детства, причем со спорта, с осанки. Дело в том, что осанка влияет и на положение головы, и на развитие лицевого черепа. К счастью, современные родители уделяют детям больше внимания: следят за питанием, состоянием зубов и прикуса. Качественное здоровое питание — важнейшая часть развития ребенка. И дело не только в его очевидной пользе для растущего организма, но и в том, что развивается культура питания, ведь привычки закладываются в детстве.

Если ребенок воспитывается правильно — занимается спортом, чистит зубы по утрам и вечерам, ест здоровую еду, — это уже залог его красоты. Мне нравится, как у Лопе де Вега: «Вы прекрасны, значит, вы благополучны». Ведь красота — это косвенный признак здоровья.

Родителям также важно помнить, что ребенка уже с маленького возраста нужно защищать от солнца — одевать, использовать солнцезащитный крем. И, снова-таки, приучать к правильному поведению, ведь если малыш находится на солнце постоянно — это одно, его кожа адаптирована, а если он вышел впервые за летний сезон и надолго — это уже ожог, который в дальнейшем у кого-то программирует пигментацию, а у кого-то — и более серьезные неопластические процессы.

— Правда ли, что солнечные ожоги накапливаются?

— Конечно. В какой-то момент в организме компенсаторный механизм ломается, и в результате может образоваться опухоль, например.

Этапы ухода за собой: когда пора идти к врачу-косметологу

— Какие основные этапы в уходе можно выделить в зависимости от возраста? Когда пора начинать задумываться о том, чтобы посетить врача-косметолога? Мы привыкли считать, что в 20 лет достаточно защиты и увлажнения…

— Это так. Очищение, увлажнение, антиоксидантные сыворотки — с витамином C, например, сейчас есть большой выбор. Если кожа проблемная, то назначаются соответствующие процедуры у врача-косметолога.

Уже в 30 лет надо подобрать что-то более существенное. Кому-то подойдут средства с ретиноидами, кому-то — с гиалуроновой кислотой, альфа-гидроксидными кислотами, пептидами, оказывающими увлажняющее, питательное, омолаживающее действие.

После 30 пора задумываться об уходовых процедурах, которые не помешают никому. Такие процедуры избавляют от отечности, расслабляют мышцы, находящиеся в тонусе, в том числе мышцы-депрессоры, которые тянут лицо вниз, делая его напряженным и угрюмым. Казалось бы, ничего такого не сделали, но таким образом отсрочено появление новых морщин, а клиент вышел с процедуры более красивым. Это уже залог того, что какая-то морщинка не заложилась. Поэтому если есть возможность, желательно с 30 лет вводить щадящие профилактические, увлажняющие, питательные процедуры у врача-косметолога. Можно начинать ботулотоксин — не просто убрать существующую морщинку, но и предотвратить скорое появление заломов кожи, которые потребуют дополнительного лечения.

40 лет — это самый частый возраст, когда женщины и мужчины приходят к врачу-косметологу.

С возрастом подходы меняются: люди уже не так боятся морщин, как их огорчает оплывший овал лица. Поэтому после 40 лет мы не только расслабляем, но также заполняем и подтягиваем. То есть в ход идут ботулотоксины, филлеры, нити, аппаратная косметология. 40 лет — это самый частый возраст, когда женщины и мужчины приходят к врачу-косметологу.

В 20, 30 лет многие процедуры не противопоказаны, но и совершенно не обязательны — при условии, что лицо выглядит гармонично. Но бывает и так, что хочется добавить гармонии в чертах — для этого достаточно совсем немного скорректировать филлером, чтобы человек чувствовал себя уверенно.

— Но ведь это чисто внешний вид, не здоровье…

— Да, здесь речь идет не о том, чтобы убрать признаки старения, а о том, чтобы гармонизировать внешность: подправить носик, например, выровнять горбинку. Это просто об эстетике, для которой далеко не всегда нужно прибегать к пластической хирургии. Конечно, если врач-косметолог справиться не может, объем работы слишком большой, то придется прибегнуть к помощи пластического хирурга. Уж не знаю, к сожалению или к счастью, сейчас очень сильно встречают по внешнему виду.

— Но ведь так было всегда.

— Сейчас все очень пристально друг друга рассматривают, наверное, потому, что очень много информации об эстетической медицине. Все больше людей, разбирающихся в ее тонкостях. Видимо, люди уже удовлетворили все свои базовые потребности и начали больше внимания уделять нюансам, хотят добиться идеала.

— Это еще и наши подходы. Например, скандинавские женщины не беспокоятся по этому поводу, не ходят в обязательном порядке к врачам-косметологам, там совершенно другое отношение.

— Действительно, у них другая культура, вероятно, у них по-другому воспитаны мужчины. Ну и, наверное, они находятся в условиях меньшей конкуренции. Там это не принято, но у нас — да. Многие женщины в возрасте, понимая, что состояния абсолютного здоровья им уже не достигнуть, хотят по крайней мере как можно дольше оставаться красивыми.

Услуги врача-косметолога: стоимость и целесообразность

Не нужно приходить в клинику и спрашивать у администратора, сколько стоит такая-то процедура. Надо прийти к врачу-косметологу и озвучить проблему.

— А если человек ограничен в средствах, есть ли смысл обращаться к врачу-косметологу?

— Всегда можно подобрать какие-то варианты. На любой бюджет. Не нужно приходить в клинику и спрашивать у администратора, сколько стоит такая-то процедура. Надо прийти к врачу-косметологу и озвучить проблему, которая беспокоит. Например, человек рассматривает морщинки вокруг глаз и назначил сам себе инъекции ботокса. Но этот метод может быть противопоказан — например, если есть склонность к отекам. Только опытный доктор подберет оптимальный метод лечения морщинок.

Как найти хорошего врача-косметолога

— Если кто-то ищет врача-косметолога, но нет достаточных рекомендаций, на что обратить внимание, чтобы не попасть в руки непрофессионала или просто непорядочного человека?

— Нужно обратить внимание на то, есть ли у врача-косметолога лицензия. Можно поинтересоваться образованием. Стесняться не надо. Сегодня многие занимаются тем, чем не имеют права заниматься, — и даже не смущаются. Так почему же вы должны смущаться, когда спросите об образовании и опыте работы врача? Опытный специалист с гордостью об этом расскажет. А кто окончил двухмесячные курсы…

Я бы советовала начинать с чего-то простого — возможно, мезотерапии, озона. Можно спросить врача-косметолога, как он видит данный случай, как собирается решать проблему, попросить расписать полный комплекс. Будет уже понятно, насколько человек ограничен, насколько владеет методиками. Потому что на сегодняшний день многие прошли курсы по инъекциям и владеют только этим методом. Это будет односторонний подход, в то время как для решения многих проблем есть смысл комбинировать техники. Иногда можно взять не два шприца филлера, а один, где-то взять меньшую дозу ботулотоксина, а потом скомбинировать с нитками или с лазерной шлифовкой, и еще со SMAS-лифтингом — и получится естественный результат.

— Вы по образованию дерматовенеролог. Как вы считаете, косметологом должен работать человек с высшим медицинским образованием?

— Во-первых, должно быть врачебное мышление. Когда ты работаешь дерматологом, необходимо знать гинекологию, гастроэнтерологию, эндокринологию и ревматологию. И многие дерматологические заболевания, даже состояния кожи ты рассматриваешь сквозь призму общего здоровья пациента, потому что обладаешь клиническим мышлением. Точно так же и в косметологии: один из моих учителей говорил, что врачи-косметологи смотрят кожу даже более внимательно, чем дерматологи. Они должны вникать во все нюансы, анализировать, с какими внутренними заболеваниями может быть связана проблема.

Вот история из жизни: одной пациентке, которая ходила ко мне больше пяти лет, однажды я поставила диагноз базальноклеточный рак кожи. Образование удалили, все прошло нормально. И вот она приехала ко мне и говорит: «Удалите мне сосуд на лице». Если бы это был просто косметолог без медицинского образования, он бы взял сосудистый лазер, который есть в распоряжении, и начал бы стрелять в новый, зарождающийся очаг базальноклеточного рака, что могло бы привести к более быстрому развитию заболевания. Новообразование было удалено, диагноз подтвердился на патогистологическом исследовании.

— По поводу работы врача-косметолога существует немало негативной информации, страхов и предрассудков.

— В основном это от безграмотности, хотя есть вещи, с которыми действительно очень важно не переборщить. Увлеченность филлерами, например, — это переполненные лица. Жир легкий — вода тяжелая. Гиалуроновая кислота тянет на себя воду. Поэтому очень важно знать меру, понимать, где, сколько, на каком уровне, какой плотности ввести препарат гиалуроновой кислоты, чтобы лицо не выглядело одутловатым.

Еще бывают случаи, когда слабохарактерные врачи-косметологи поддаются настойчивым просьбам пациента. Например, пациент показывает морщину и говорит: уколите мне сюда. Доктор может рассказать, как правильно сделать, но клиент будет стоять на своем: уколите сюда и все тут.

— А вы что делаете, если пациент настаивает?

— Действую очень аккуратно. Возможно, где-то под морщинку уколю, но постараюсь так переместить ткани, чтобы все было правильно. Наша задача — распределить филлер так, чтобы спустившаяся ткань поднялась. Иногда пациенты не понимают: мол, у меня проблема здесь, а вы мне колете в височно-скуловую зону. Но ведь я знаю, что нужно вытянуть ткань, а не сделать «хомяка, который набрал за щеки зерна». Однажды ко мне пришла женщина, которой подняли уголки рта, но сделали это локально, не заботясь об общей картине. Она жаловалась на то, что у нее как будто конфета за щекой. А надо было просто чуть по-другому распределить препарат.

— Каким рискам подвергает себя клиент, обратившись не к врачу-косметологу, а к «хорошей девочке», делающей уколы красоты на дому, в свободное от основной работы время?

— Например, в прошлом году пришла девушка с осложнением — ишемией, не знаю, кто ее так уколол (доктор, выполнившая процедуру, наполнив ей губы филлером, трубку не брала). Девушку восстанавливали три врача-косметолога, я была в их числе. Каждый использовал для лечения этой жертвы собственные препараты и другие ресурсы. Развивался некроз губы и кончика носа. Доктора спасали лицо девочки, которая, кстати, жила в общежитии, накопила денег «на губы», но больше не имела средств на восстановление… Причем у нее свои губы прекрасной формы, с правильными пропорциями. К счастью, все закончилось хорошо.

— Вы постоянно посещаете конференции, курсы, хотя имеете огромный опыт. Это нужно каждому врачу-косметологу?

— Отрасль очень быстро развивается. Диспорт, например, появился в нашей стране в 2001 году, я его колю с 2002 года. То есть все тот же диспорт, но какие-то нюансы его применения появляются постоянно. Мы все стремимся, чтобы лицо выглядело более гармонично, чтобы вмешательства были менее заметными. То есть несмотря на опыт, конференции все равно нужно посещать. Всегда интересно послушать других врачей-косметологов, плюс появляются новые линейки препаратов: отдельно для губ, для объемного моделирования или для мелких морщинок. После конференций очень важно и полезно личное общение с коллегами, все обсуждают свои результаты, делятся опытом.

Лучше сохранить какую-то морщинку, которая придает живости, но получить естественный результат. Выпирающие филлеры на лице отвлекают собеседника больше, чем морщины.

Я своим пациентам говорю: «Я делаю интеллигентные и естественные лица». То есть так, чтобы человек, глядя на вас, не думал: «Что с ней такое? Что она с собой делает? Что она пытается продемонстрировать, что у нее за выражение лица?». Лучше сохранить какую-то морщинку, которая придает живости, но получить естественный результат. Потому что выпирающие филлеры на лице отвлекают собеседника больше, чем морщины. Все должно выглядеть натурально, а процедуры должны быть безопасными и не иметь последствий. Бывают, конечно, запросы у людей к врачу-косметологу…

Мужчины не заказывают ни нарисованные брови, ни татуаж, ни «утиные губки». Это тенденции в моде.

Врач-косметолог — о моде на неестественные черты лица и недооцененных женщинах

— Например, если мужчинам хочется, чтобы спутница выглядела…

— А мужчинам обычно хочется, чтобы спутница выглядела естественно.

— Правда? А откуда берутся эти «утиные губки», подчеркнутые скулы?

— Это мода. Мужчины не заказывают ни нарисованные брови, ни татуаж, ни «утиные губки». Это тенденции в моде. Женщина после первого укола видит, что все получилось естественно и красиво. Прошло полгода. Сейчас очень качественные филлеры, они иногда держатся более полугода. Это зависит от обмена веществ, у кого-то за полгода рассосался, у кого-то за два года, но пациентка врача-косметолога решила, что полгода она ничего не делала — надо срочно что-то вложить в себя.

Беда в том, что многие таким образом надеются решить свои проблемы в жизни. И, к сожалению, дело даже не в женщинах: наши мужчины зачастую не дают нам возможности чувствовать себя уверенно.

— Вы как врач-косметолог имеете возможность оценить отношение к себе женщин у нас и за рубежом. Есть какие-то особенности?

Наши врачи очень высокого уровня и делают то, чего не делают зарубежные коллеги. Там это не настолько востребовано.

— Когда мы были на обучении в Италии, практически каждая пациентка говорила: «Только не увеличивайте мне губы, оставьте мне мое лицо». То есть они боятся сильно измениться, они лучше оставят морщинку, чем станут менять свою внешность радикально.

— Они предпочтут продлить свою молодость?

— Это не столько продление молодости, сколько гармонизация внешности, но они стараются делать это более естественно. Они очень экономят на себе, наши доктора работают намного больше и выполняют гораздо больше эстетических процедур. Я уверена, что в Швейцарии, Германии, Франции очень большое количество пациентов врачей-косметологов — из Украины, России, других стран СНГ.

Глядя на европеек, понимаешь, что у них немного другие приоритеты. Лидерами по потреблению услуг врачей-косметологов там являемся именно мы, Восточная Европа. Как-то на обучении я задала вопрос европейскому доктору: «Как вы видите в этом конкретном случае фулл-фейс, то есть полностью сделанное лицо? Лоб, глаза, губы, шея». Речь шла о ботулотоксине. Он ответил: «У нас так редко пациентки просят сделать все — это дорого».

В то же время наши девушки хотят, чтобы все было идеально. Более того, когда начинаешь вникать в их судьбы, не перестаешь удивляться: она может приехать к врачу-косметологу на метро, будет копить полгода, но сделает дорогую процедуру, потому что считает, что для нее это важно. Европейка такого не сделает, разве что очень богатая. Поэтому и врачи наши очень высокого уровня и делают то, чего не делают зарубежные коллеги. Там это не настолько востребовано.

Профилактика старения лица — советы врача-косметолога

Злость очень старит. Когда вы спокойны, умиротворены, мышцы-депрессоры тоже расслабляются и лицо становится моложе.

— Вы ведь как опытный врач-косметолог наверняка многих пациентов ведете не один год? Как вы относитесь к фразе «С возрастом человек имеет то лицо, которого заслуживает»?

— Да, есть немало пациентов, которых я знаю много лет, и с этим утверждением я абсолютно согласна. Начнем с самого простого: сколько человек спит, что ест, пьет, о чем и как думает. Ведь на самом деле старость в голове — это первое. А во-вторых, злость очень старит. Когда вы спокойны, умиротворены, мышцы-депрессоры тоже расслабляются и лицо становится моложе. Потому что эти мышцы, например, на шее, как бы стягивают лицо вниз. Когда говорят, что человек «осунулся» — это гипертонус мышц-депрессоров. А вот морщинки улыбки у глаз, наоборот, украшают. С возрастом нас не столько волнуют сами морщины, сколько птоз (опущение) лица. Поэтому лучше улыбаться, это улучшает овал и украшает.

Отдельный важный момент — правильное питание. Нужно также следить, чтобы не было больших колебаний веса, потому что когда человек сильно худеет, лицо обвисает и при последующем наборе веса уже не поднимается. Поэтому люди, которые постоянно находятся в одном весе, выглядят лучше.

Спорт нельзя заменить ничем.

Занятия спортом способствуют синтезу соматотропного гормона, который вырабатывается в высокой концентрации у маленьких детей, а у взрослых снижается. Этот гормон стимулирует синтез коллагена, способствует поддержанию уровня мышечной массы, предотвращает развитие остеопороза. Спорт улучшает микроциркуляцию во всем организме, ускоряет метаболизм, снижает вероятность развития злокачественных образований. Спорт нельзя заменить ничем.

— А пресловутые два литра воды в день?

— 30 мл на 1 кг веса. Я выпиваю минимум четыре стакана теплой воды до завтрака. Не надо ничего добавлять — ни мед, ни лимон. Потом, в течение дня — можно. А с утра пейте литр чистой воды: это помогает промыть желудочно-кишечный тракт, обеспечивает нормальную работу почек — главного выделительного органа, фильтрующего кровь. Вода нужна для нормальной работы всех внутренних органов, ну и стакан — для кожи.

— Услуги врача-косметолога достаточно дорогие для среднего человека. Может ли регулярный домашний уход хоть немного их заменить?

— У меня есть примеры из жизни. Одна моя подруга не может себе позволить многое, но она каждый вечер делает японскую зарядку, массаж лица, мы подбираем правильные крема — и есть результат. Ей уже за 50, и я могу сравнить ее с другими пациентами. Регулярный уход, даже самостоятельный — дает результат.

Когда встречаешь человека без хобби, без увлечений — это видно.

— Людям, у которых в обозримом будущем не планируется средств на специальный уход, есть смысл прийти на консультацию к врачу-косметологу?

— Да, можно подобрать уход и достичь результата. Даже если в масс-маркете подобрать крема, лимфодренирующие массажеры — это стоит недорого. Можно найти зарядку для лица в интернете... Как и ежедневная зарядка для тела — всегда будет результат, если заниматься регулярно.

Еще очень важно иметь хобби — музыка, рисование, танцы. Это удовольствие, способствующее выделению «гормона радости» — серотонина. Это приносит удовлетворение. Когда встречаешь человека без хобби, без увлечений — это видно.

Генетика, безусловно, важна чрезвычайно. Но образ жизни тоже сильно влияет на то, как мы выглядим, на состояние здоровья. Интересно, что многие люди с хроническими заболеваниями, которые вынуждены придерживаться определенных правил, доживают до глубокой старости гораздо более здоровыми, чем те, кто был здоров по жизни, потому что они всегда ответственно относились к своему здоровью.

Врач-косметолог — о мужской косметологии

Клиентами врачей-косметологов становятся чаще всего женатые мужчины, их приводят жены. Но в целом мужчины себя любят, они считают, что у них все нормально.

— Итальянцы, например, очень следят за собой, красят волосы, ходят к врачам-косметологам. Как обстоит дело у нас?

— У нас клиентами врачей-косметологов становятся чаще всего женатые мужчины, их в основном приводят жены. Когда я говорю, что будет больно, они отвечают: «Жена сказала, домой не пустит, пока не сделаю». Примерно в 70% случаев мужчин приводят жены.

— На какие муки обрекают жены наших мужчин…

— Не насильно, но они хотят их приукрасить. Наши женщины очень заботливые, гораздо больше, чем европейки. Они всегда проследят, как муж питается, пьет ли витамины, сдает ли регулярные анализы. Еще и загонят на укольчики, чтобы хорошо выглядел.

— Что делают мужчины?

— Чаще всего мужчины приходят к врачу-косметологу на так называемые незаметные процедуры. Очень востребован, например, SMAS-лифтинг на аппарате Альтера, то есть сделал и ушел. Их не волнуют морщины на лбу, они больше заботятся об общем тонусе, о том, как выглядит лицо на фотографии, иногда — в экране телевизора. Но в целом мужчины себя любят, они считают, что у них все нормально.

О путешествиях

— Вы много путешествуете, и не только в Европу на конференции врачей-косметологов, но и в горы, в частности в Тибет. Что для вас горы?

— Это перезагрузка, возможность услышать себя. Именно там, в горах, лучше всего можно прочувствовать чистейшую энергию Ци, которой ты сначала очищаешься, а потом наполняешься. Хотелось бы ходить в горы чаще, но так сложно бывает вырваться из социума... Для меня такие поездки чрезвычайно важны, я получаю от них гораздо большее удовольствие, чем от других видов отдыха. Если я еду на отдых «все включено», то для меня это в первую очередь общение с дочерью, которую я не возьму пока в горы, спокойное чтение. Конечно, когда дочь вырастет, надеюсь, что она будет ходить со мной.

Самый лучший способ приобрести опыт — это путешествия, возможность познакомиться с разными культурами. Мне понравился, например, подход японцев к еде: они едят по чуть-чуть, но самое главное — разнообразие. В тибетцах меня восхищает их философия. Как сказал Далай-лама, «миру не нужно много гениев — миру нужны миротворцы», то есть люди, которые гармонизируют этот мир, а не стремятся доказать свое превосходство. У финнов мне понравилась аскетичность. У них достаточно суровые условия жизни, они очень экономные, их маленькое количество, при этом они организованы. Ты видишь, что чем сложнее у людей жизнь, тем больше они дисциплинированы, могут многого достичь. Как только много дано — человек расслабляется.

Вообще учиться стоит у всех. У французов — уметь насладиться каждым моментом жизни, красиво жить. У итальянцев — веселиться и радоваться общению. У немцев — аккуратности, педантизму, у японцев — рациональности.