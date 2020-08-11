Косметика для лица. Фото: Ракурс

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Ракурс

Косметика для лица изобилует самыми разными ингредиентами, знакомыми и незнакомыми для покупателей. Производители обещают невероятные эффекты от применения их продуктов, однако стоит ли верить на слово? Вот несколько составляющих, которые точно окажут положительный эффект на вашу кожу. Главное — применять их правильно.

Средства для лица в наши дни выполняют намного больше функций, чем просто очистить кожу от загрязнений. В них содержится большое разнообразие ингредиентов, которые эффективны в борьбе с различными кожными заболеваниями. Ищете ли вы спасение от прыщей или хотите сделать кожу менее жирной, улучшить цвет лица или увлажнить сухие участки — обязательно найдется что-то подходящее именно для вас.

Ретинол в косметике для лица

Ретинол является производным витамина А, рассказывает Кэрол Ченг, доктор медицины, дерматолог в Медицинской школе Геффена при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Это наиболее распространенный среди ретиноидов, которые являются производными витамина А. Эти вещества усиливают регенерацию кожи, в основном используются для предотвращения старения и как средство против прыщей.

Приобрести препараты ретинола можно в аптеке или специализированном салоне красоты — как правило, в растворе до 2%. Более высокие концентрации этого вещества прописывает врач-дерматолог.

Основная цель: ретинол усиливает регенерацию кожи и помогает избавиться от старых мертвых клеток. При этом он стимулирует образование новых здоровых клеток.

Это позволяет:

улучшить текстуру кожи;

выровнять тон кожи и избавиться от пигментации;

разблокировать поры;

избавиться от угревой сыпи и акне;

предотвратить появление новых прыщей;

увеличить выработку коллагена;

уменьшить морщины.

Лучше всего подходит для склонной к прыщам или жирной кожи. Тем не менее, ретинол может подойти для всех типов кожи. Если у вас чувствительная или сухая кожа, начните с более низкой концентрации, например, 0,025‒0,03%.

Салициловая кислота

Салициловая кислота — это бета-гидроксикислота, которая отлично подходит для уменьшения производства кожного жира и избавления от мертвых клеток кожи.

«Это жирорастворимое вещество, что позволяет ему проникать глубоко в поры», — отмечает Сьюзен Массик, доктор медицины, дерматолог и доцент кафедры дерматологии в Векснерском медицинском центре Университета штата Огайо.

Основная цель: салициловая кислота часто встречается в очищающих косметических средствах от угревой сыпи. Она действует как химический эксфолиант (вещество, выполняющее функцию скраба и удаляющее ороговевшие клетки кожи).

Салициловую кислоту применяют, чтобы:

удалить старые загрязнения кожи;

удалить бактерии;

уменьшить избыток жира;

очистить поры;

предотвратить появление прыщей.

Лучше всего подходит для склонной к прыщам или жирной кожи. Если у вас чувствительная или сухая кожа, следует ограничить количество салициловой кислоты, так как это может привести к сухости и раздражению при слишком частом использовании. Кроме того, этого вещества следует избегать во время беременности.

Керамиды

Керамиды — это липиды, или жиры, которые естественным образом содержатся в высоких концентрациях в верхних слоях кожи. Именно они создают своеобразный барьер, защищающий кожу от воздействия внешней среды.

Основная цель применения керамидов:

увлажнить кожу;

блокировать влагу в клетках;

успокоить чувствительную кожу;

защитить от загрязнения, сухого воздуха и других раздражителей.

Лучше всего подходят для сухой или чувствительной кожи. Даже люди с очень чувствительной кожей, склонной к экземе, могут применять средства с керамидами без вреда для себя.

Витамин C

Витамин С является мощным антиоксидантом — может помочь сократить образование и вредное воздействие на кожу свободных радикалов. Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые возникают под воздействием внешних факторов, от загрязнения воздуха до солнечного света. Они могут повредить ДНК здоровых клеток. Антиоксиданты помогают защитить клетки кожи от этого повреждения.

Основная цель витамина С:

предотвратить перепроизводство меланина, который приводит к появлению темных пятен и гиперпигментации;

предотвратить преждевременное старение;

сохранить текстуру кожи;

осветлить цвет лица.

Подходит для всех типов кожи. Тем не менее, если вы никогда не применяли витамин С локально, дерматологи рекомендуют начинать с более низкой концентрации, чтобы избежать возможной сухости и раздражения.

Химические эксфолианты

Это широкая категория, которая включает в себя различные типы кислот, работающих путем удаления мертвых клеток кожи.

Самые популярные из них:

гликолевая кислота;

молочная кислота;

азелаиновая кислота;

салициловая кислота;

трихлоруксусная кислота.

Каждый из этих ингредиентов может использоваться при различных заболеваниях кожи.

В целом их задача состоит в том, чтобы:

помочь с обновлением клеток кожи;

осветлить кожу;

улучшить текстуру и цвет кожи;

увеличить производство коллагена;

бороться с прыщами.

Подходит для любого типа кожи, в зависимости от целей. Если у вас сухая кожа, выберите альфа-гидроксикислоты, такие, как молочная или гликолевая кислота.

Кроме того, азелаиновая кислота достаточно мягко воздействует на чувствительную кожу, склонную к покраснениям. Более сильные кислоты, такие, как салициловая, лучше подходят для жирной кожи.

Физические эксфолианты

Физические эксфолианты обычно относятся к скрабам. В них содержатся твердые частицы — семена, шарики или гранулы, которые удаляют мертвые клетки кожи.

В химических эксфолиантах сами кислоты удаляют омертвевшие клетки, тогда как с применением физических эксфолиантов вы вручную чистите и отшелушиваете частицы кожи. Часто оба типа чистящих веществ используют параллельно. Степень очистки кожи напрямую зависит от грубости содержащихся в скрабе частиц и агрессивности кислот.

Основная цель:

удалить мертвые клетки кожи;

увеличить скорость обновления клеток;

смягчить и разгладить кожу.

Лучше всего подходит для нечувствительной кожи. Не рекомендуется использовать физические эксфолианты ежедневно — только один или два раза в неделю, независимо от типа кожи. Будьте осторожны со скрабом для лица, так как он может лишить кожу естественного жира и вызвать раздражение.

Глицерин

Глицерин относится к категории увлажнителей — обладает способностью удерживать воду в клетках и предотвращает ее чрезмерное испарение.

Основное назначение:

сохраняет кожу увлажненной;

предотвращает сухость;

предотвращает раздражение кожи.

Лучше всего подходит для сухой, чувствительной кожи. Дерматологи говорят, что глицерин полезен для людей с легко раздражаемой кожей, а также для людей с сухой, шелушащейся кожей.

Что выбрать

Лучшая косметика для лица — та, которая подобрана в зависимости от ваших индивидуальных потребностей. Средств для кожи так много, что может потребоваться подбор путем проб и ошибок, чтобы найти тот, который лучше всего подходит именно вам.

Начинайте с осторожного использования небольшого количества средства на ограниченном участке кожи. Плавно переходите к ежедневному использованию, наблюдая за эффектом. Убедитесь, что у вас нет аллергии или гиперчувствительности к какому-либо из ингредиентов.

Если ваше средство не приносит желаемого результата и не избавляет от прыщей, жирной или сухой кожи, поговорите с дерматологом — пусть поможет найти оптимальный вариант.