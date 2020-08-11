Косметика для обличчя. Фото: Ракурс

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Ракурс

Косметика для обличчя рясніє найрізноманітнішими інгредієнтами, знайомими і незнайомими для покупців. Виробники обіцяють неймовірні ефекти від застосування їхніх продуктів, та чи варто вірити на слово? Ось кілька складників, які точно матимуть позитивний ефект на вашу шкіру. Головне — застосовувати їх правильно.

Засоби для обличчя в наші дні виконують набагато більше функцій, ніж просто очистити шкіру від забруднень. Вони містять велику різноманітність інгредієнтів, які є ефективними в боротьбі з різними шкірними захворюваннями. Шукаєте ви порятунок від прищів чи хочете зробити шкіру менш жирною, покращити колір обличчя або зволожити сухі ділянки — обов'язково знайдеться щось підхоже саме для вас.

Ретинол у косметиці для обличчя

Ретинол є похідним вітаміну А, розповідає Керол Ченг, доктор медицини, дерматолог у Медичній школі Геффена при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Це найпоширеніший з-поміж ретиноїдів, які є похідними вітаміну А. Ці речовини підсилюють регенерацію шкіри, переважно використовуються для запобігання старінню і як засіб проти прищів.

Придбати препарати ретинолу можна в аптеці або спеціалізованому салоні краси — як правило, в розчині до 2%. Більш високі концентрації цієї речовини прописує лікар-дерматолог.

Основна мета: ретинол підсилює регенерацію шкіри і допомагає позбутися старих мертвих клітин. При цьому він стимулює утворення нових здорових клітин.

Це дозволяє:

поліпшити текстуру шкіри;

вирівняти тон шкіри і позбутися пігментації;

розблокувати пори;

позбутися вугрової висипки та акне;

запобігти появі нових прищів;

збільшити вироблення колагену;

зменшити зморшки.

Найкраще підходить для схильної до прищів або жирної шкіри. Водночас ретинол може підійти для всіх типів шкіри. Якщо у вас чутлива або суха шкіра, почніть з більш низької концентрації, наприклад, 0,025‒0,03%.

Саліцилова кислота

Саліцилова кислота — це бета-гідроксикислота, яка чудово підходить для зменшення виробництва шкірного жиру і видалення мертвих клітин шкіри.

«Це жиророзчинна речовина, що дозволяє їй проникати глибоко в пори», — зазначає Сьюзен Массіко, доктор медицини, дерматолог і доцент кафедри дерматології у Векснерському медичному центрі Університету штату Огайо.

Основна мета: саліцилова кислота часто зустрічається в очищувальних косметичних засобах проти вугрової висипки. Вона діє як хімічний ексфоліант (речовина, що виконує функцію скрабу і видаляє ороговілі клітини шкіри).

Саліцилову кислоту застосовують, щоб:

видалити старі забруднення шкіри;

видалити бактерії;

зменшити надлишок жиру;

очистити пори;

запобігти появі прищів.

Найкраще підходить для схильної до прищів або жирної шкіри. Якщо у вас чутлива або суха шкіра, варто обмежити кількість саліцилової кислоти, оскільки це може призвести до сухості і подразнення при занадто частому використанні. Крім того, цієї речовини треба уникати під час вагітності.

Кераміди

Кераміди — це ліпіди, або жири, які природним чином містяться у високих концентраціях у верхніх шарах шкіри. Саме вони створюють своєрідний бар'єр, що захищає шкіру від впливу зовнішнього середовища.

Основна мета застосування керамідів:

зволожити шкіру;

блокувати вологу в клітинах;

заспокоїти чутливу шкіру;

захистити від забруднення, сухого повітря та інших подразників.

Найкраще підходять для сухої або чутливої шкіри. Навіть люди з дуже чутливою шкірою, схильної до екземи, можуть застосовувати засоби з керамідами без шкоди для себе.

Вітамін C

Вітамін С є потужним антиоксидантом — може допомогти скоротити утворення і шкідливий вплив на шкіру вільних радикалів. Вільні радикали — це нестабільні молекули, які виникають під впливом зовнішніх чинників, від забруднення повітря до сонячного світла. Вони можуть пошкодити ДНК здорових клітин. Антиоксиданти допомагають захистити клітини шкіри від цього пошкодження.

Основна мета вітаміну С:

запобігти надлишковому виробленню меланіну, який призводить до появи темних плям і гіперпігментації;

запобігти передчасному старінню;

зберегти текстуру шкіри;

освітлити колір обличчя.

Підходить для всіх типів шкіри. Проте якщо ви ніколи не застосовували вітамін С локально, дерматологи рекомендують починати з найнижчої концентрації, щоб уникнути можливої сухості і подразнення.

Хімічні ексфоліанти

Це широка категорія, яка включає в себе різні типи кислот, що працюють шляхом видалення мертвих клітин шкіри.

Найпопулярніші з них:

гліколева кислота;

молочна кислота;

азелаїнова кислота;

саліцилова кислота;

трихлороцтова кислота.

Кожен з цих інгредієнтів може використовуватися при різних захворюваннях шкіри.

Загалом їхнє завдання полягає в тому, щоб:

допомогти з оновленням клітин шкіри;

освітлити шкіру;

поліпшити текстуру і колір шкіри;

збільшити виробництво колагену;

боротися з прищами.

Підходить для будь-якого типу шкіри, залежно від цілей. Якщо у вас суха шкіра, виберіть альфа-гідроксикислоти, такі, як молочна або гліколева кислота.

Крім того, азелаїнова кислота досить м'яко впливає на чутливу шкіру, схильну до почервоніння. Сильніші кислоти, такі, як саліцилова, краще підходять для жирної шкіри.

Фізичні ексфоліанти

Фізичні ексфоліанти зазвичай відносяться до скрабів. Вони містять тверді частинки — насіння, кульки або гранули, які видаляють мертві клітини шкіри.

У хімічних ексфоліантах кислоти видаляють омертвілі клітини, тоді як із застосуванням фізичних ексфоліантів ви вручну чистите і відлущуєте частинки шкіри. Часто обидва типи речовин використовують паралельно. Ступінь очищення шкіри безпосередньо залежить від грубості частинок, що містяться у скрабі, і агресивності кислот.

Основна ціль:

видалити мертві клітини шкіри;

збільшити швидкість відновлення клітин;

пом'якшити і розгладити шкіру.

Найкраще підходить для нечутливої шкіри. Не рекомендується використовувати фізичні ексфоліанти щодня — тільки раз або двічі на тиждень, незалежно від типу шкіри. Будьте обережні зі скрабом для обличчя, адже він може позбавити шкіру природного жиру і викликати подразнення.

Гліцерин

Гліцерин відноситься до категорії зволожувачів — має здатність утримувати воду в клітинах і запобігає її надмірному випаровуванню.

Основне призначення:

зберігає шкіру зволоженою;

запобігає сухості;

запобігає подразненню шкіри.

Найкраще підходить для сухої, чутливої шкіри. Дерматологи кажуть, що гліцерин корисний для людей зі шкірою, яка схильна до подразнень, а також для людей із сухою шкірою, такою, що лущиться.

Що обрати

Найкраща косметика для обличчя — та, яка підібрана залежно від ваших індивідуальних потреб. Засобів для шкіри так багато, що може знадобитися підбір шляхом проб і помилок, щоб знайти той, який найкраще підходить саме вам.

Починайте з обережного використання невеличкої кількості засобу на обмеженій ділянці шкіри. Плавно переходьте до щоденного використання, спостерігаючи за ефектом. Переконайтеся, що у вас немає алергії або гіперчутливості до якогось із інгредієнтів.

Якщо ваш засіб не дає бажаного результату і не позбавляє від прищів, жирної або сухої шкіри, поговоріть з дерматологом — нехай допоможе знайти оптимальний варіант.