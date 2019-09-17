Підпал будинку Гонтаревої: поліція назвала нову цікаву версію. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126890-pidpal-budynku-gontarevoyi-policiya-nazvala-novu-cikavu-versiu.html

Ракурс

Підпал будинку Валерії Гонтаревої, колишньої глави Національного банку України, могли здійснити за допомогою запальної ракети. Версія з підпалом за допомогою коктейлю Молотова зараз не є основною.

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На територію будинку Гонтаревої проник невідомий, який при собі не мав коктейлю Молотова. На місці події була виявлена запальна, шумова і звукові гранати, повідомив сьогодні речник Національної поліції Микола Жукович, передає «РБК-Україна».

За його словами, є й інші версії події, серед яких використання військового або саморобного пристрою. На місці поліція виявила низку доказів. Зараз силовики вивчають відео з камер відеоспостереження, на яких видно, що діяла одна людина.

За уточненими даними поліції, зловмисник проник на територію будинку близько 3.00. Він переліз через паркан. Даний особняк сім’я використовувала як дачу, його охороняли шестеро охоронців. У момент підпалу тут знаходився тільки один з них.

За даними «Української правди», будинком володіє чоловік Гонтаревої Олег. Джерела видання зазначають, що пожежа могла статися після того, як сюди кинули петарду.

Нагадаємо, Гонтарева сама заявила, що її будинок повністю згорів. Пожежники, які приїхали на місце, не змогли загасити будинок.