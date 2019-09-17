Націоналізація "ПриватБанку": Гончарук спростував заяву про переговори з Коломойським, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n126891-dav-zadnu-goncharuk-sprostuvav-slova-pro-peregovory-z-kolomoyskym-schodo-pryvatbanku.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 вересня спростував заяву про переговори із олігархом Ігорем Коломойським щодо майбутнього «ПриватБанку».

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У такий спосіб керівник уряду відреагував на публікації в українських ЗМІ щодо його інтерв’ю Financial Times.

Медіа написали, що я коментую справу «ПриватБанку» і нібито наголошую про пошук компромісу в цьому питанні. Українські ЗМІ від себе додали, що уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання, — заявив сьогодні Гончарук у Твіттер.

Він уточнив, що Кабмін тільки «уважно вивчає ситуацію навколо «ПриватБанку», в тому числі й аналізує перемовини з його колишніми власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку.

Але жодних перемовин уряд ні з ким не веде, — відзначив прем'єр.

Він уточнив, що повідомив журналістам FT про неглибоку обізнаність в юридичних деталях справи. Гончарук запевнив, що ситуацію із «ПриватБанком» вирішать в тісних консультаціях з міжнародними партнерами.

«Ракурс» повідомляв, що Міжнародний валютний фонд попередив Київ про небезпеку «відкату» від націоналізації банку у сенсі перспектив співпраці фонду та уряду.

10 вересня Зеленський і Коломойський провели зустріч в Офісі президента за участю Гончарука і глави ОП Андрія Богдана.