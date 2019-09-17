Гончарук: Зеленский хочет договориться с Коломойским по «Приватбанку». Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/n126881-goncharuk-zelenskiy-hochet-dogovoritsya-s-kolomoyskim-po-privatbanku.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность компромисса с олигархом Игорем Коломойским в вопросе «ПриватБанка».

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Такое решение ситуации может повлиять на отношения Киева и Европы. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью Financial Times, передает «РБК-Украина».

Гончарук отметил, что украинские власти и Коломойский должны сосредоточиться на поиске решений и росте, а не тратить ресурсы для уничтожения друг друга.

Издание подчеркивает, что Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Киев, что «откат» национализации банка несет в себе угрозу для программы сотрудничества.

Кредиторы отмечают, что Украина должна добиться возвращения потраченных на спасение банка средств в размере 5,5 млрд долл. Гончарук в свою очередь заявил, что решение в данном вопросе Киев будет искать совместно с МВФ.

Как ранее сообщал «Ракурс», 10 сентября Зеленский и Коломойский провели встречу в Офисе президента с участием Гончарука и главы ОП Андрея Богдана