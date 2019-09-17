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Ракурс
Гончарук: Зеленський хоче домовитися з Коломойським щодо «Приватбанку». Фото: ИА Regnum

Гончарук: Зеленський хоче домовитися з Коломойським щодо «Приватбанку»

17 вер 2019, 10:49
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Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість компромісу з олігархом Ігорем Коломойським в питанні «ПриватБанку».

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Таке рішення ситуації може вплинути на відносини Києва і Європи. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв’ю Financial Times, передає «РБК-Україна».

Гончарук зазначив, що українська влада і Коломойський повинні зосередитися на пошуку рішень і зростанні, а не витрачати ресурси для знищення один одного.

Видання наголошує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив Київ, що «відкат» націоналізації банку несе в собі загрозу для програми співпраці.

Кредитори зазначають, що Україна повинна домогтися повернення витрачених на порятунок банку коштів в розмірі 5,5 млрд дол. Гончарук в свою чергу заявив, що рішення в цьому питанні Київ буде шукати спільно з МВФ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 10 вересня Зеленський і Коломойський провели зустріч в Офісі президента за участю Гончарука і глави ОП Андрія Богдана

Джерело: Ракурс


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