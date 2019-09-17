Гончарук: Зеленський хоче домовитися з Коломойським щодо «Приватбанку». Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/ua/n126881-goncharuk-zelenskyy-hoche-domovytysya-z-kolomoyskym-schodo-pryvatbanku.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість компромісу з олігархом Ігорем Коломойським в питанні «ПриватБанку».

Loading...

Таке рішення ситуації може вплинути на відносини Києва і Європи. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв’ю Financial Times, передає «РБК-Україна».

Гончарук зазначив, що українська влада і Коломойський повинні зосередитися на пошуку рішень і зростанні, а не витрачати ресурси для знищення один одного.

Видання наголошує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив Київ, що «відкат» націоналізації банку несе в собі загрозу для програми співпраці.

Кредитори зазначають, що Україна повинна домогтися повернення витрачених на порятунок банку коштів в розмірі 5,5 млрд дол. Гончарук в свою чергу заявив, що рішення в цьому питанні Київ буде шукати спільно з МВФ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 10 вересня Зеленський і Коломойський провели зустріч в Офісі президента за участю Гончарука і глави ОП Андрія Богдана