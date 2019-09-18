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Ракурс
У Карпатах випав сніг. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Перший сніг випав на території України (ФОТО)

18 вер 2019, 10:56
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В Україні 18 вересня випав сніг, в країні суттєво погіршилась погода.

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Перший сніг сьогодні зафіксували на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей. Він випав на горі Піп Іван Чорногірський. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Наразі на горі хмарно, падає дрібний сніг. Швидкість поривів вітру сягає 5−6 м/с. Стовпчики термометрів станом на 8.00 показали 0 градусів.

Як відомо, в 2018 році перший сніг на горі Піп Іван Чорногірський випав 24 вересня.

У Карпатах випав сніг. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Нагадаємо, 18 вересня Гідрометцентр України оголосив по всій території країни штормове попередження. За інформацією синоптиків, в Україну прийшло суттєве похолодання, а в більшості регіонів сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме 10−15°. По всій території очікуються шквали вітру 15−20 м/с. Також впродовж 18−20 вересня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Ракурс


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