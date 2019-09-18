Новини України

Глава МЗС розповів, чому Зеленський не звільнив Авакова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126939-glava-mzs-rozpoviv-chomu-zelenskyy-ne-zvilnyv-avakova.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не звільнив міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова через його компетентність під час проведення успішної реформи поліції.

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З такою заявою виступив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. В інтерв’ю німецькому виданню Die Welt він зазначив, що в команді президента не переслідують мету «замінити керівну ланку заради заміни». Інтерв’ю вчора опублікували на сайті посольства України в Німеччині.

Він цінує перевірену компетентність, яку Аваков проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції. Для Зеленського це рішення не було простим, але він вибудував чітку стратегію свого ставлення до членів уряду, — сказав Пристайко німецьким журналістам.

Аваков обіймає посаду глави МВС України з 27 лютого 2014 року.

Нагадаємо, що 29 серпня керівник фракції політичної сили «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія розповів, що глава МВС залишиться на посаді як «перехідний» міністр до нового року.