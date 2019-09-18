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Глава ГП Руслан Рябошапка. Фото: liga.net

Пожежа в будинку Гонтаревої: Рябошапка закликав не робити передчасних висновків

18 вер 2019, 10:24
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Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України, закликав суспільство не робити передчасних висновків щодо пожежі в будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

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Очільник Генпрокуратури вважає, що варто дочекатися результатів експертів, які працюють над встановленням всіх подій щодо пожежі в будинку колишнього чиновника. Генпрокурор підкреслив, що розслідування необхідно провести швидко, але це не повинно нашкодити його якості. Про це Рябошапка заявив журналістам у Києві, 18 вересня повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Очільник ГП не став пов’язувати підпал будинку Гонтаревої, спалення авто її невістки та потрапляння екс-глави НБУ в ДТП у Лондоні в єдиний ланцюжок подій.

«Поки рано робити якісь висновки, когось звинувачувати і будувати ланцюжки, які потім приводять в нашій уяві до певних персонажів. Гонтарева ж не дарма проводить такий ланцюжок, на одному з кінців якого, ми знаємо хто. І Гонтарева чітко на це вказує, — зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, 17 вересня згорів будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Правоохоронці вважають, що причиною пожежі стала кинута через паркан на подвір’я пляшка із запальною сумішшю. Існують ще дві версії — коротке замикання та пуск ракети.

В Офісі президента України підпал будинку назвали брутальною провокацією. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що це «прояв кримінального тиску». У Нацбанку заявили, що зловмисники планують «залякати реформаторів — колишніх і теперішніх», а також «паралізувати діяльність НБУ, змусити його мовчати».


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