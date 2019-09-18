Глава ГП Руслан Рябошапка. Фото: liga.net

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Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, призвал общество не делать преждевременных выводов относительно пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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Глава Генпрокуратуры считает, что стоит дождаться результатов экспертов, которые работают над установлением всех событий относительно пожара в доме бывшего чиновника. Генпрокурор подчеркнул, что расследование необходимо провести быстро, но это не должно навредить его качеству. Об этом Рябошапка заявил журналистам в Киеве, 18 сентября сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава ГП не стал связывать поджог дома Гонтаревой, сожжение авто ее невестки и попадание экс-главы НБУ в ДТП в Лондоне в единую цепочку событий.

«Пока рано делать какие-то выводы, кого-то обвинять и строить цепочки, которые затем приводят в нашем воображении до определенных персонажей. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку, на одном из концов которого, мы знаем кто. И Гонтарева четко на это указывает, — отметил Рябошапка.

Напомним, 17 сентября сгорел дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Правоохранители считают, что причиной пожара стала брошенная через забор во двор бутылка с зажигательной смесью. Существуют еще две версии — короткое замыкание и пуск ракеты.

В Офисе президента Украины поджог дома назвали грубой провокацией. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что это «проявление криминального давления». В Нацбанке заявили, что злоумышленники планируют «запугать реформаторов — прошлых и нынешних», а также «парализовать деятельность НБУ, заставить его молчать».