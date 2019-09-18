Возбуждено уголовное дело за отказ принимать ребенка в детсад

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В Запорожье родители добились возбуждения уголовного дела в отношении руководителя детсада за отказ принимать в заведение ребенка из-за отсутствия медицинских документов о прививках в соответствии с графиком.

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Соответствующее решение принял судья по Жовтневого районного суда Запорожья. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Отмечается, что, получив отказ в принятии ребенка, родители обратились в полицию с заявлением о совершении директором детсада правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 183 (нарушение права на получение образования) Уголовного кодекса.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 17 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас осуществляется досудебное расследование.

Напомним, в середине августа тогдашние руководители Минобразования и Министерства здравоохранения Лиля Гриневич и Ульяна Супрун во время совместной пресс-конференции сообщили, что вакцинированные дети в Украине будут учиться по индивидуальному плану или дистанционно.