Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Порушено кримінальну справу за відмову приймати дитину до дитсадка

Відсутність щеплень: у Запоріжжі порушено справу за відмову приймати дитину до дитсадка

18 вер 2019, 10:20
999

У Запоріжжі батьки домоглися порушення кримінального провадження стосовно керівника дитсадка за відмову приймати до закладу дитину через відсутність медичних документів про щеплення відповідно до графіка.

Loading...

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Жовтневого районного суду Запоріжжя. Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Зазначається, що, отримавши відмову у прийнятті дитини, батьки звернулися до правоохоронців із заявою про скоєння директором дитсадка правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 183 (порушення права на отримання освіти) Кримінального кодексу.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 17 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі здійснюється досудове розслідування.

Нагадаємо, у середині серпня тодішні очільники Міносвіти та Міністерства охорони здоров’я Ліля Гриневич та Уляна Супрун під час спільної прес-конференції повідомили, що невакциновані діти в Україні навчатимуться за індивідуальним планом або дистанційно.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Запорізькій області з автомата розстріляли заступника голови ОТГ (ФОТО 18+)

У селищі Якимівка Запорізької області вбили заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади. Посадовця розстріляли з автомата та добивали пострілами впритул

Юридичні новини
11:36

Більшість у Раді легко заблокувала скасування закону про імпічмент президента

Монобільшість «Слуги народу» у Верховній Раді 18 вересня легко заблокувала скасування закону про імпічмент президента, який минулого тижня ухвалив в цілому парламент. Голоси більшості заблокували намагання ОПЗЖ, «Євросолідарності» та «Голосу»

Новини України
11:20

Пожежа в будинку Гонтаревої: Рябошапка закликав не робити передчасних висновків

Очільник Генеральної прокуратури України Руслан Рябошапка вважає, що не варто робити передчасних висновків у ситуації з пожежею в будинку колишнього голови Національного банку України Валерії Гонтаревої

Юридичні новини
10:24
Новини партнерів
Загрузка...