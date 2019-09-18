Порушено кримінальну справу за відмову приймати дитину до дитсадка

https://racurs.ua/ua/n126937-vidsutnist-scheplen-u-zaporijji-porusheno-kryminalnu-spravu-stosovno-kerivnyka-dytsadku.html

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У Запоріжжі батьки домоглися порушення кримінального провадження стосовно керівника дитсадка за відмову приймати до закладу дитину через відсутність медичних документів про щеплення відповідно до графіка.

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Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Жовтневого районного суду Запоріжжя. Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Зазначається, що, отримавши відмову у прийнятті дитини, батьки звернулися до правоохоронців із заявою про скоєння директором дитсадка правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 183 (порушення права на отримання освіти) Кримінального кодексу.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу в розмірі до 17 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі здійснюється досудове розслідування.

Нагадаємо, у середині серпня тодішні очільники Міносвіти та Міністерства охорони здоров’я Ліля Гриневич та Уляна Супрун під час спільної прес-конференції повідомили, що невакциновані діти в Україні навчатимуться за індивідуальним планом або дистанційно.