Заседание Верховной Рады. Фото: lenta.kharkiv.ua

https://racurs.ua/n126936-verhovnaya-rada-rassmatrivaet-otmenu-zakona-ob-impichmente-prezidenta-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 18 сентября в 10.00 начала вторую сессия девятого созыва.

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Народные избранники прежде всего сегодня планируют рассмотреть проект постановления № 1012-П «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона проекта закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Документ в парламенте зарегистрировал избранник из «Европейской солидарности» Николай Княжицкий. Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на веб-странице парламента.

Во втором чтении нардепы рассмотрят проект закона № 1025 «О внесении изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде». В первом чтении этот законопроект поддержали 345 парламентариев. Документ внес изменения в законодательство, согласно которым суд принимает в свою работу уголовные производства, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть во втором чтении законопроект № 1080 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес». За этот документ 10 сентября проголосовали 365 нардепов. Авторы закона предлагают исключить из УКК ст. 205, в соответствии с которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет.

Кроме того, парламент сегодня может рассмотреть проект государственного бюджета на 2020 год, хотя этот вопрос не значится в повестке дня.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в сессионном зале его представит 20 сентября.