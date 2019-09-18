Засідання Верховної Ради. Фото: lenta.kharkiv.ua

https://racurs.ua/ua/n126936-verhovna-rada-rozglyadaie-vidminu-zakonu-pro-impichment-prezydenta-translyaciya.html

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Верховна Рада України 18 вересня о 10.00 розпочала другу сесія дев’ятого скликання.

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Народні обранці насамперед сьогодні планують розглянути проекту постанови № 1012-П «Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Документ в парламенті зареєстрував обранець з «Європейської солідарності» Микола Княжицький. Про це йдеться у порядку денному, який опубліковано на веб-сторінці парламенту.

У другому читанні нардепи розглянуть проект закону № 1025 «Про внесення зміни до закону України «Про Вищий антикорупційний суд». У першому читанні цей законопроект підтримали 345 парламентарів. Документ вніс зміни до законодавства, відповідно до яких суд приймає у свою роботу кримінальні провадження, досудове розслідування у яких здійснюється або здійснювалося НАБУ та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також Верховна Рада сьогодні планує розглянути в другому читанні законопроект № 1080 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес». За цей документ 10 вересня проголосували 365 нардепів. Автори закону пропонують виключити з ККУ ст. 205, відповідно до якої визнається кримінально карним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Крім того, парламент сьогодні може розглянути проект державного бюджету на 2020 рік, хоча це питання не зазначене в порядку денному.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проект закону № 2000 «Про державний бюджет України на 2020 рік». Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у сесійній залі його представить 20 вересня.