Новости Украины

Глава МИД рассказал, почему Зеленский не уволил Авакова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126939-glava-mid-rasskazal-pochemu-zelenskiy-ne-uvolil-avakova.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, не уволил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по причине его компетентности во время проведения успешной реформы полиции.

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С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В интервью немецкому изданию Die Welt он подчеркнул, что в команде президента не преследуют цель «заменить руководящее звено ради замены». Интервью вчера опубликовали на сайте посольства Украины в Германии.

Он ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства, — сказал Пристайко немецким журналистам.

Аваков занимает должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года.

Напомним, что 29 августа руководитель фракции политической силы «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия рассказал, что глава МВД останется в должности как «переходный» министр до нового года.