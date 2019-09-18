В Карпатах выпал снег. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

https://racurs.ua/n126941-pervyy-sneg-vypal-na-territorii-ukrainy-foto.html

Ракурс

В Украине 18 сентября выпал снег, в стране существенно ухудшилась погода.

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Первый снег сегодня зафиксировали на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Он выпал на горе Поп Иван Черногорский. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Сейчас на горе облачно, падает мелкий снег. Скорость порывов ветра достигает 5−6 м/с. Столбики термометров по состоянию на 8.00 показали 0 градусов.

Как известно, в 2018 году первый снег на горе Поп Иван Черногорский выпал 24 сентября.

Напомним, 18 сентября Гидрометцентр Украины объявил по всей территории страны штормовое предупреждение. По информации синоптиков, в Украину пришло существенное похолодание, а в большинстве регионов сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит 10−15°. По всей территории ожидаются шквалы ветра 15−20 м/с. Также в течение 18−20 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.