Роспуск ЦИК: постановление Верховной Рады опубликовано в «Голосе Украины»

Постановление о роспуске ЦИК опубликовано в «Голосе Украины», фото: Zik

https://racurs.ua/n126942-rospusk-cik-postanovlenie-verhovnoy-rady-opublikovano-v-golose-ukrainy.html

Ракурс

Официальное издание «Голос Украины» опубликовало постановление Верховной Рады № 90-IX от 13 сентября 2019 года «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии».

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Также постановление опубликовано на сайте издания.

В тексте постановления отмечается, что оно принято «ввиду мотивированного представления президента» и в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 85 Конституции и ст. 311 закона «О Центральной избирательной комиссии».

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Проект постановления № 2127, которое предусматривалороспуск ЦИК, 13 сентября поддержал 341 народный избранник, против проголосовал 41 народный депутат — представители парламентских фракций «Европейская солидарность» и «Голос». Еще два народных избранника воздержались, не голосовали — 19.

Напомним, недавно в парламентской фракции «Слуга народа» назвали имена трех возможных претендентов на пост главы ЦИК. По информации СМИ, наибольшие шансы возглавить Центризбирком сейчас имеет Сергей Кальченко — адвокат и юрист, который во время президентских выборов был представителем действующего президента Украины Владимира Зеленского в ЦИК.