Імпічмент президента: монобільшість "Слуги народу" заблокувала наміри опозиції скасувати закон, фото — ЗіК

https://racurs.ua/ua/n126944-bilshist-u-radi-legko-zablokuvala-skasuvannya-zakonu-pro-impichment-prezydenta.html

Ракурс

Монобільшість партії «Слуга народу» у Верховній Раді 18 вересня легко заблокувала спробу скасування закону про імпічмент президента, який минулого тижня ухвалив в цілому парламент.

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Рада не підтримала проект постанови «Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент) (№ 1012-П).

За скасування закону висловився тільки 101 депутат, проти — 249 нардепів.

Проект постанови в Раду внесла фракція «Європейської солідарності». Нардеп Микола Княжицький, який представляв текст з трибуни парламенту, повідомив, що постанову запропоновано через порушення регламенту, які були допущені під час прийняття закону. Зокрема, не було надано можливість внести пропозиції і зауваження до законопроекту після ухвалення його у першому читанні.

Його підтримали й представники «Голосу» та «Опозиційної платформи — За життя», які назвали закон про імпічмент президента «законом про неможливість імпічменту».

У підсумку за проект постанови, яка скасувала б попереднє рішення Ради, проголосували 35 депутатів із «Опозиційної платформи — За життя», 24 — з «Європейської солідарності», 18 — з «Голосу» і троє із провладної «Слуги народу».

10 вересня на обидва читання законопроекту про імпічмент Рада витратила 10 хвилин. За спрощеною процедурою закон ухвалили тільки голосами фракції «Слуга народу». Заперечення про порушення регламенту від представників опозиції і прохання про розгляд поправок не приймалися.

Закон про імпічмент передбачає, що процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. Рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів від конституційного складу Ради (338 осіб).