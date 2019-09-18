Гонтарева назвала ім'я замовника підпалу її будинку. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n126945-gontareva-nazvala-im-ya-zamovnyka-pidpalu-yiyi-budynku.html

Ракурс

Валерія Гонтарева, колишня глава Національного банку України, вважає бізнесмена Ігоря Коломойського замовником нападів на неї і на її родичів.

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За її словами, саме він причетний до підпалу автомобіля її невістки і підпалу заміського будинку сім’ї екс-глави НБУ. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню LB.ua.

Ці люди вже втратили людську гідність, вони гірше криміналу — кримінал, як мінімум, дітей своїх ворогів не чіпає, а вони підпалюють моїй невістці автомобіль. Вони сміються в обличчя всьому світовому співтовариству. Історія з будинком — апофеоз, — зазначила вона.

Гонтарева сказала, що її будинок ніколи не був застрахований. Також вона зазначила, що її вже виписали з лікарні. При цьому вона не стала говорити, де знаходиться в даний момент.

Будинок Гонтаревої розташований в селі Гореничі під Києвом. У мережі з’явилося відео з згарища. На ньому видно, що в результаті пожежі зовнішні стіни і дах будівлі серйозно пошкоджені полум’ям, а всередині будинок вигорів практично дотла.

Нагадаємо, що на початку вересня в Києві підпалили машину невістки Гонтаревої. Екс-керівник НБУ пов’язує дії зі своєю діяльністю в Нацбанку.