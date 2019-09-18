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Влада Індії забороняє електронні сигарети, фото: Vaping360

Електронні сигарети забороняють в Індії

18 вер 2019, 14:37
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Уряд Індії ухвалив рішення заборонити електронні сигарети.

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Про це сьогодні заявила міністр фінансів Індії Нірмала Сітараман, повідомляє видання Hindustan Times.

Це означає, що виробництво, імпорт/експорт, транспортування, продаж, розповсюдження, зберігання та реклама, пов’язані з електронними сигаретами, заборонені, — наголосила Сітараман.

Наприкінці серпня відповідну ініціативу висунуло Міністерство охорони здоров’я Індії, заявивши, що це потрібно для того, щоб електронні сигарети не стали «епідемією» серед дітей та молоді.

Зазначається, що відповідне рішення ще має підтримати парламент країни.

За кількістю курців — 106 млн осіб, Індія посідає друге місце у світі після Китаю. Щорічно в країні через хвороби, пов’язані з тютюном, помирають понад 0,9 млн людей.

Раніше влада 16 з 29 штатів і семи адміністративних територій країни вже ввели заборону на електронні сигарети.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року стало відомо, що житель американського штату Іллінойс помер від невідомої хвороби, спровокованої електронними сигаретами.


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