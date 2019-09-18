Новини України

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На серверах Державної судової адміністрації налагодили роботу майнінгової ферми — ДБР. Фото: Діло

На серверах Державної судової адміністрації налагодили роботу майнінгової ферми — ДБР

18 вер 2019, 14:10
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Державне бюро розслідувань вийшло на двох працівників держпідприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації, які використовували потужності серверів ДСА у власних цілях.

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На обладнанні відомства вони запустили роботу майнингової ферми і декількох інтернет-магазинів, йдеться в повідомленні прес-служби ДБР сьогодні.

Працівникам вже повідомили про підозру. Факти використання державного обладнання підтвердили експерти під час огляду дата-центру «Інформаційних судових систем» ДСА.

Сума завданих збитків поки невідома. За даними ДБР, шкідливе програмне забезпечення вони встановлювали на ноутбуки, які належать установі.

Відносно співробітників ДСА відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361−1, ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 361−1 Кримінального кодексу України. Їх підозрюють у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин і створенні з метою використання шкідливих програмних чи технічних засобів.

Нагадаємо, що ДБР 13 вересня влаштувало обшуки в будівлі банку, який належить колишньому президенту України і нардепу від «Європейської солідарності» Петру Порошенку.

Джерело: Ракурс


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