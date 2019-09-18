Новости Украины

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Ракурс
На серверах Государственной судебной администрации наладили работу майнинговой фермы — ГБР. Фото: Дело

На серверах Государственной судебной администрации наладили работу майнинговой фермы — ГБР

18 сен 2019, 14:10
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Государственное бюро расследований вышло на двух сотрудников госпредприятия «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации, которые использовали мощности серверов ГСА в собственных целях.

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На оборудовании ведомства они запустили работу майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов, говорится в сообщении пресс-службы ГБР сегодня.

Сотрудникам уже сообщили о подозрении. Факты использования государственного оборудования подтвердили эксперты во время осмотра дата-центра «Информационных судебных систем» ГСА.

Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна. По данным ГБР, вредоносное программное обеспечение они устанавливали на ноутбуки, которые принадлежат ведомству.

В отношении сотрудников ГСА открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361−1, ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 361−1 Уголовного кодекса Украины. Их подозревают в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин и создании с целью использования вредных программных или технических средств.

Напомним, что ГБР​ 13 сентября устроило обыски в здании банка, который принадлежит бывшему президенту Украины и нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко.

Источник: Ракурс


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