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Вирубка лісів в Україні.

Контрабандний ліс з України в Євросоюзі перетворюють на вугілля — Всесвітній фонд природи

18 вер 2019, 14:04
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Українська деревина, яка нелегально потрапляє в Європейський Союз, стає деревним вугіллям.

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Офіційні дані свідчать, що близько 22% деревного вугілля для грилю, яке імпортує Європейський Союз, походить з України. Чи не основним покупцем деревного вугілля з України є Польща. При цьому ця країна є чи найбільшим постачальником вугілля-гриль до Німеччини, а українського продукту на ринку лише 12%. Про це заявив провідний консультант із питань лісової політики «Всесвітнього фонду природи» у Німеччині Йоханнес Захнен на семінарі з протидії лісової злочинності у Києві, 18 вересня повідомляє «Радіо Свобода».

За його інформацією, перевірки вугілля різних виробників виявили порушення у 86% випадків, зокрема — неправильно вказані вміст та країна походження, або є ознаки того, що деревина для вугілля зрубана нелегально. Захнен відзначає, що Україна майже удвічі наростила експорт деревного вугілля від моменту заборони імпорту лісу-кругляку з України.

Представник Всесвітнього фонду природи запропонував використовувати для боротьби з контрабандою лісу супутникове спостереження, радіомітки на деревині, аналізувати її ДНК, визначати сорт деревини пошуковими собаками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зобов’язав 15 підприємств Міністерства оборони України до 1 листопада цього року створити електронний облік деревини.


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