Ракурсhttps://racurs.ua/
Уряд ухвалив анбандлінг-план «Нафтогазу», фото: marker.ua
Кабмін ухвалив план анбандлінгу для НАК «Нафтогаз України»https://racurs.ua/ua/n126960-kabmin-uhvalyv-plan-anbandlingu-dlya-nak-naftogaz-ukrayiny.htmlРакурс
Кабінет міністрів України ухвалив анбандлінг-план для НАК «Нафтогаз України».
Loading...
Про це у своєму Твіттері сьогодні повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Кабінет Міністрів України затвердив план анбандлінгу НАК «Нафтогаз» — зазначив Гончарук.
Анбілдінг передбачає відділення оператора газотранспортної системи й повну його незалежність від «Нафтогазу» та інших виробників і постачальників газу.
Міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що анбілдінг планується завершити до кінця цього року, повідомляє агентство «РБК-Україна».
За його словами, сьогодні було оновлено план анбілдінгу, до нього включені чіткі терміни та відповідальність сторін. Оржель зауважив, що компромісне рішення з цього питання було підготовлене протягом останніх двох тижнів.
У нас є всі можливості, щоб до кінця року прийняти всі рішення для забезпечення відділення оператора ГТС, щоб він міг працювати, як того вимагає європейське законодавство, — зазначив Оржель.
Нагадаємо, вчора в «Нафтогазі» повідомили, що Україна напередодні опалювального сезону вже повністю забезпечена газом. Запаси газу в газосховищах становлять 19,5 млрд куб. м, загалом на зиму потрібно 20 млрд куб. м.
Загрузка...