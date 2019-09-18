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Уряд ухвалив анбандлінг-план «Нафтогазу», фото: marker.ua

Кабмін ухвалив план анбандлінгу для НАК «Нафтогаз України»

18 вер 2019, 13:59
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Кабінет міністрів України ухвалив анбандлінг-план для НАК «Нафтогаз України».

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Про це у своєму Твіттері сьогодні повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Кабінет Міністрів України затвердив план анбандлінгу НАК «Нафтогаз» — зазначив Гончарук.

Анбілдінг передбачає відділення оператора газотранспортної системи й повну його незалежність від «Нафтогазу» та інших виробників і постачальників газу.

Міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що анбілдінг планується завершити до кінця цього року, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За його словами, сьогодні було оновлено план анбілдінгу, до нього включені чіткі терміни та відповідальність сторін. Оржель зауважив, що компромісне рішення з цього питання було підготовлене протягом останніх двох тижнів.

У нас є всі можливості, щоб до кінця року прийняти всі рішення для забезпечення відділення оператора ГТС, щоб він міг працювати, як того вимагає європейське законодавство, — зазначив Оржель.

Нагадаємо, вчора в «Нафтогазі» повідомили, що Україна напередодні опалювального сезону вже повністю забезпечена газом. Запаси газу в газосховищах становлять 19,5 млрд куб. м, загалом на зиму потрібно 20 млрд куб. м.


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