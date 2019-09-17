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В українських сховищах вдосталь газу для зимівлі. Фото: Вести

Україна вже забезпечена газом на зиму, у сховищах 19,5 млрд кубометрів палива — Коболєв (ІНФОГРАФІКА)

17 вер 2019, 16:54
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Україна вже повністю забезпечена газом напередодні опалювального сезону.

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Обсяги газу в підземних сховищах України, станом на 17 вересня, досягли 19,5 млрд куб. м. Загалом на зиму потрібно 20 млрд куб. м. Про це сьогодні повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України» у Twitter.

Наразі запаси газу на 4 млрд куб. м перевищують минулорічний показник. Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв зазначив, що враховуючи цю цифру та законтрактовані на I квартал гарантовані фізичні поставки газу, можна констатувати, що газу для українців для зимівлі вдосталь.

Інфографіка: Нафтогаз Україна

Раніше повідомлялося, що глава парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що ціни на газ для населення України у вересні можуть знизитися на 115 грн за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» запропонувала населенню купувати газ за літніми цінами, ця програма називається «Газовий запас». Станом на початок вересня послугою скористалися вже 7 тис. 320 абонентів. Загальний обсяг газу, замовлений споживачами, становить майже 4,5 млн куб. м.

Тим часом Антимонопольний комітет оприлюднив заяву про те, що «Нафтогаз» не надає споживачам повної й точної інформації про ціну газу в рамках акції «Твоя енергонезалежність», що передбачає створення газового запасу до опалювального сезону. В комітеті вважають, що газовики можуть ввести споживачів в оману. Фахівці зазначають, що в разі здешевлення газу в майбутньому у споживачів, які купили газ заздалегідь, утвориться переплата, яка не буде їм повернута.

Джерело: Ракурс


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