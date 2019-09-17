В украинских хранилищах достаточно газа для зимовки. Фото: Вести

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Ракурс

Украина полностью обеспечена газом накануне отопительного сезона.

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Объемы газа в подземных хранилищах Украины, по состоянию 17 сентября, достигли 19,5 млрд куб. м. В целом на зиму нужно 20 млрд куб. м. Об этом сегодня сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» в Twitter.

Сейчас запасы газа на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что, учитывая эту цифру и законтрактованные на I квартал гарантированные физические поставки газа, можно констатировать, что газа для украинцев для зимовки достаточно.

Ранее сообщалось, что глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что цены на газ для населения Украины в сентябре могут снизиться на 115 грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, компания «Нафтогаз Украины» предложила населению покупать газ по летним ценам, эта программа называется «Газовый запас». По состоянию на начало сентября этой услугой воспользовались уже 7 тыс. 320 абонентов. Общий объем газа, заказанный потребителями, составляет почти 4,5 млн куб. м.

Тем временем Антимонопольный комитет 16 сентября обнародовал заявление о том, что «Нафтогаз» не предоставляет потребителям полной и точной информации о цене газа в рамках акции «Твоя энергонезависимость», которая предусматривает создание газового запаса к отопительному сезону. В комитете считают, что газовики могут ввести потребителей в заблуждение. Специалисты отмечают, что в случае удешевления газа в будущем у потребителей, купивших газ заранее, образуется переплата, которая не будет им возвращена.