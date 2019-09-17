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Озброєні моряки КНДР напали на російських прикордонників, є поранені. Фото: Известия
Озброєні моряки КНДР напали і поранили російських прикордонників, стверджують у РФhttps://racurs.ua/ua/n126917-ozbroieni-moryaky-kndr-napaly-na-rosiyskyh-prykordonnykiv-ie-poraneni.htmlРакурс
Екіпаж шхуни з КНДР сьогодні скоїв озброєний напад на російських прикордонників в Японському морі, заявляють у Росії. Внаслідок нападу поранення дістали троє військовослужбовців.
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На борту північнокорейської шхуни перебували понад 45 осіб, про це ТАСС повідомили у Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії.
У відомстві заявили, що збройний напад було скоєно на членів оглядової групи прикордонного корабля. У трьох постраждалих поранення різного ступеня тяжкості, загиблих немає.
У ФСБ стверджують, що інцидент стався в районі банки Кіто-Ямато, яка є економічною зоною РФ. Тут російські прикордонники виявили дві північнокорейські шхуни та 11 мотоботів, які нібито займалися браконьєрством.
Нагадаємо, що минулого літа Північна Корея затримала російське риболовне судно «Сянхайлін-8» в Японському (Східному) морі. Судно прямувало в Південнокорейський порт «Сочко» для видову крабів.
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