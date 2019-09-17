Вооруженные моряки КНДР напали на российских пограничников, есть раненые. Фото: Известия

https://racurs.ua/n126917-voorujennye-moryaki-kndr-napali-na-rossiyskih-pogranichnikov-est-ranenye.html

Ракурс

Экипаж шхуны из КНДР сегодня совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море, заявили в России. В результате нападения ранения получили трое военнослужащих.

Loading...

На борту северокорейской шхуны находились более 45 человек, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве заявили, что вооруженное нападение было совершено на членов дозорной группы пограничного корабля. У троих пострадавших ранения различной степени тяжести, погибших нет.

В ФСБ утверждают, что инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато, которая является экономической зоной РФ. Здесь российские пограничники обнаружили две северокорейских шхуны и 11 мотоботов, которые якобы занимались браконьерством.

Напомним, что минувшим летом Северная Корея задержала российское рыболовное судно «Сянхайлин-8» в Японском (Восточном) море. Судно направлялось в южнокорейский порт «Сочко» для вылова крабов.