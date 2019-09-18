Уряд звільнив В’ятровича з Інституту національної пам’яті, фото — "Історична правда"

https://racurs.ua/ua/n126959-uryad-zvilnyv-v-yatrovycha-z-instytutu-nacionalnoyi-pam-yati-video.html

Ракурс

Кабінет міністрів України 18 вересня звільнив керівника Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича. Він очолював УІНП із 2014 року.

Loading...

На сайті уряду повідомлено, що директора Інституту звільнили за угодою сторін. В’ятрович публічно звернувся з цього приводу і повідомив, що під час розмови із керівником уряду Олексієм Гончаруком той запевнив його, що статус Інститут та стратегія діяльності в подальшому не зміниться.

Екс-керівник УІНП нагадав, що за його каденції Україну «звільнили від тоталітарної символіки», відкрили архіви КДБ, відновлено справедливість щодо учасників визвольного руху — їх визнано борцями за незалежність, розпочалася реабілітація жертв репресій за оновленим законом, почалася популяризація української історії та розвінчування міфів про минуле.

В’ятровича призначили директором УІНП 25 березня 2014 року. Раніше він очолював Архів СБУ та розсекречував колишні архіви КДБ, очолював вчену раду Центру досліджень визвольного руху, член наглядової ради Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького». На дострокових виборах до Ради В’ятрович йшов у списку «Європейської солідарності», але не потрапив до його прохідної частини.

У 2015 році УІНП спільно із партнерами розробив чотири декомунізаційні законопроекти.

У червні цього року Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки». Крім того, суд визнав пропаганду комуністичного режиму реальною загрозою для сучасної української державності.

Раніше подання щодо перевірки закону про декомунізацію на конституційність подали до КСУ 46 народних депутатів.

Дмитро Разумков, керівник партії «Слуга народу», під час виборчої кампанії 2019 року заявив, що питання перейменування населених пунктів у межах проведеної в Україні декомунізації повинні вирішуватися не Верховною Радою, а місцевими жителями на референдумі.