Правительство уволило Вятровича из Института национальной памяти, фото — "Историческая правда"

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Ракурс

Кабинет министров Украины 18 сентября уволил руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Он возглавлял УИНП с 2014 года.

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На сайте правительства сообщили, что директора Института уволили по соглашению сторон. Вятрович публично обратился по этому поводу и сообщил, что во время разговора с руководителем правительства Алексеем Гончаруком тот заверил его, что статус Института и стратегия деятельности в дальнейшем не изменятся.

Экс-руководитель УИНП напомнил, что во время его каденции Украину «освободили от тоталитарной символики», открыли архивы КГБ, восстановили ​​справедливость в отношении участников освободительного движения — они признаны борцами за независимость, началась реабилитация жертв репрессий по обновленному закону, началась популяризация украинской истории и развенчание мифов о прошлом.

Вятровича назначили директором УИНП 25 марта 2014 года. Ранее он возглавлял Архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, был членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого». На выборах в Раду летом этого года Вятрович шел в списках «Европейской солидарности», но не попал в проходную часть.

В 2015 году УИНП совместно с партнерами разработал четыре декоммунизационных законопроекта.

В июне этого года Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Кроме того, суд признал пропаганду коммунистического режима реальной угрозой для украинской государственности.

Ранее представление о проверке закона о декоммунизации на конституционность подали в КСУ 46 народных депутатов.

Дмитрий Разумков, руководитель партии «Слуга народа», во время избирательной кампании 2019 заявил, что вопросы переименования населенных пунктов в рамках проводимой в Украине декоммунизации должны решаться не Верховной Радой, а местными жителями на референдуме.