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Коломойский готовит иск в суд после обвинений со стороны Гонтаревой. Фото: Лига

Коломойский готовит иск в суд после обвинений со стороны Гонтаревой

18 сен 2019, 13:39
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Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, готовит иск в суд в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая обвинила его в нападениях на себя и ее родственников.

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По словам бизнесмена, сейчас он проводит консультации со своими юристами. В данный момент его специалисты на стадии предсудебной подготовки, сказал он в комментарии изданию LB.ua.

Также олигарх сказал, что в суде будет защищать «честь и достоинство». Разбирательства будут проходить в украинском суде, добавил он.

Накануне Гонтарева заявила, что именно Коломойский стоит за всеми происшествиями, которые затронули ее семью в последнее время.

Напомним, что в ночь на 17 сентября дом Гонтаревой под Киевом был сожжен в результате поджога. До этого, в ночь на 5 сентября, была сожжена машина невестки экс-главы НБУ в центре Киева. После этого, 12 сентября, правоохранители пришли с обысками по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.


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