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Коломойський готує позов до суду після звинувачень з боку Гонтаревої. Фото: Лига

Коломойський готує позов до суду після звинувачень з боку Гонтаревої

18 вер 2019, 13:39
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Ігор Коломойський, український бізнесмен, готує позов до суду щодо екс-глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої, яка звинуватила його в нападах на себе і її родичів.

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За словами бізнесмена, зараз він проводить консультації зі своїми юристами. В даний момент його фахівці на стадії передсудової підготовки, сказав він у коментарі виданню LB.ua.

Також олігарх сказав, що в суді буде захищати «честь і гідність». Розглядати звернення будуть в українському суді, додав він.

Напередодні Гонтарева заявила, що саме Коломойський стоїть за всіма подіями, які торкнулися її сім’ї останнім часом.

Нагадаємо, що в ніч на 17 вересня будинок Гонтарєвої під Києвом був спалений в результаті підпалу. До цього, в ніч на 5 вересня, була спалена машина невістки екс-голови НБУ в центрі Києва. Після цього, 12 вересня, правоохоронці прийшли з обшуками за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім’ї в Києві.


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